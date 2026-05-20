Κλιματιστικά και καλοκαίρι: Τι να προσέξετε αν θα πλύνετε μόνοι σας τα φίλτρα

Η σωστή συντήρηση του κλιματιστικού είναι καθοριστική τόσο για την αποδοτική λειτουργία της συσκευής όσο και για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε μέσα στο σπίτι.

Αν και η ολοκληρωμένη ετήσια συντήρηση απαιτεί εξειδικευμένο ψυκτικό, ο καθαρισμός των φίλτρων είναι μια απλή DIY διαδικασία που μπορεί να γίνει εύκολα από τον καθένα. Ωστόσο, για να γίνει σωστά και με ασφάλεια, υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα σημεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια

Πριν αγγίξετε τη μονάδα, είναι απολύτως απαραίτητο να απενεργοποιήσετε την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, βγάζοντας τη συσκευή από την πρίζα ή κατεβάζοντας τον σχετικό διακόπτη στον πίνακα.

Επιπλέον, καλό είναι να περιμένετε περίπου 10 λεπτά ώστε να κρυώσει η μονάδα πριν την ανοίξετε. Για την προσέγγιση του κλιματιστικού, χρησιμοποιείτε πάντα μια σταθερή σκάλα και αποφεύγετε τις πρόχειρες λύσεις, όπως καρέκλες ή τραπέζια.

Λεπτοί χειρισμοί κατά την αφαίρεση των φίλτρων

Το μπροστινό καπάκι της εσωτερικής μονάδας ανοίγει ανασηκώνοντάς το απαλά από τις ειδικές εγκοπές που υπάρχουν στις άκρες του. Μόλις το σταθεροποιήσετε, θα δείτε τα φίλτρα, τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένες υποδοχές.

Σπρώξτε τα ελαφρά προς τα πάνω για να αποδεσμευτούν και τραβήξτε τα αργά και προσεκτικά, χωρίς απότομες κινήσεις, ώστε να μην λυγίσουν, σπάσουν ή παραμορφωθούν.

Στεγνό καθάρισμα πριν το πλύσιμο

Ένα συχνό λάθος είναι να βάζουμε τα φίλτρα απευθείας κάτω από το νερό ενώ είναι γεμάτα σκόνη, με αποτέλεσμα αυτή να λασπώνει και να φράζει τους πόρους.

Πριν το πλύσιμο, τινάξτε τα φίλτρα σε εξωτερικό χώρο ή χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα με βουρτσάκι για να απομακρύνετε το μεγαλύτερο μέρος της συσσώρευσης σκόνης, τριχών και χνουδιών.

Επιλογή των σωστών καθαριστικών

Για το πλύσιμο, αποφύγετε τα σκληρά ή διαβρωτικά χημικά. Ένα ήπιο ουδέτερο σαπούνι, ένα απλό υγρό πιάτων ή ένα μείγμα με ισόποσα μέρη χλιαρού νερού και λευκού ξυδιού είναι ιδανικά για φυσική απολύμανση και εξουδετέρωση της μούχλας.

Αν χρησιμοποιήσετε βούρτσα ή πινέλο, φροντίστε να έχουν πολύ μαλακές τρίχες για να μην προκληθούν σκισίματα στο ευαίσθητο πλέγμα.

Φυσικό στέγνωμα μακριά από τον ήλιο

Αφού ξεπλύνετε καλά τα φίλτρα, αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς με φυσικό τρόπο σε σκιερό μέρος.

Μην τα τοποθετείτε ποτέ απευθείας κάτω από τον δυνατό ήλιο και μην χρησιμοποιείτε σεσουάρ μαλλιών, καθώς η υψηλή θερμότητα μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό τους πλαίσιο ή να καταστρέψει το πλέγμα. Μην τα επανατοποθετήσετε ποτέ νωπά, καθώς η εγκλωβισμένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών.

Έλεγχος για φθορές

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, επιθεωρήστε την κατάσταση των φίλτρων. Αν παρατηρήσετε ότι έχουν σκιστεί ή παραμορφωθεί, μην τα χρησιμοποιήσετε ξανά, καθώς δεν θα παρέχουν σωστή προστασία, επιτρέποντας στους ρύπους να περάσουν στα εσωτερικά στοιχεία του μηχανήματος. Σε αυτή την περίπτωση, αναζητήστε ανταλλακτικά φίλτρα συμβατά με το μοντέλο σας.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός

Η συχνότητα εξαρτάται από τη χρήση. Σε σπίτια χωρίς κατοικίδια, ο καθαρισμός κάθε 3 μήνες είναι αρκετός.

Αν όμως υπάρχουν κατοικίδια, καπνιστές ή άτομα με αλλεργίες, τα φίλτρα θα πρέπει να πλένονται κάθε 1 με 2 μήνες, ή ακόμη και μηνιαίως κατά τις περιόδους αιχμής.

