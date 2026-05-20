Πάνω από €1 εκατ. οι διαγραφές μη εισπράξιμων οφειλών και δημόσιων χρημάτων το 2025

Στο €1.050.388,77 ανήλθε το συνολικό ποσό διαγραφών μη εισπράξιμων οφειλών, δημόσιων χρημάτων και υλικών του κράτους και των ειδικών ταμείων του κατά το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ποσό ύψους €1.033.955,72 αφορά διαγραφές που υπερβαίνουν τα χίλια ευρώ ανά περίπτωση, ενώ €16.433,05 αφορούν διαγραφές κάτω των χιλίων ευρώ. Το αντίστοιχο συνολικό ποσό διαγραφών για το 2024 ανερχόταν σε €2.170.293,30.

Το Γενικό Λογιστήριο σημειώνει ότι οι διαγραφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαγραφή καθυστερημένων οφειλών και εσόδων που έχουν αποδεδειγμένα καταστεί ανεπίδεκτα είσπραξης συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ληπτών δημόσιων αποφάσεων, καθώς επιτρέπει την επικέντρωση των προσπαθειών στην είσπραξη οφειλών με μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκτησης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διαδικασία των διαγραφών ενισχύει την αξιοπιστία και την αντιπροσωπευτική απεικόνιση των καθυστερημένων εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του κράτους.

Οι διαγραφές που υπερβαίνουν τα χίλια ευρώ ανά περίπτωση έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ