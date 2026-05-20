Ανανέωση συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος – UNHCR Κύπρου

Εκδήλωση για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα με τίτλο: Μετανάστευση, Άσυλο και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μνήμες, διαδρομές και ενσωμάτωση, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις τις προηγούμενες ημέρες με στόχο την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή την 75η Επέτειο της ίδρυσης της Ύπατης Αρμοστείας και της υπογραφής της Σύμβασης της Γενεύης το 1951, από το Πακέτο Εργασίας 2 (Community Engagement and Services) υπό τον συντονισμό της Λέκτορος Κατερίνας Παπαζαχαρία, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων-EMERGE, της οποίας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι πλήρες μέλος, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την έδρα UNESCO και την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς και η κυρία Leslie Esther Vélez, επικεφαλής εκπρόσωπος του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο. Την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης παρουσίασε η Λειτουργός Προστασίας του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας, κυρία Όλγα Κομήτη, με τίτλο: Refugees and Asylum-Seekers in Cyprus. Challenges and Opportunities. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να κατατοπισθούν για την στρατηγική και τις προτεραιότητες της Ύπατης Αρμοστείας σε θέματα ασύλου και προστασίας προσφύγων, για τις σημερινές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στα θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.

Στην γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις, να προβληματισθούν και να καταθέσουν τις σκέψεις τους. Παράλληλα, οι φοιτητές με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους οικογενειακές εμπειρίες και ιστορίες από την πατρίδα τους. Στην συνέχεια, η κυρία Mary Chojnowski, πρόεδρος της επιτροπής εθελοντών του Καταφυγίου Μάθησης (The Learning Refuge) στην Πάφο, παρουσίασε τις πολυποίκιλες και ενδιαφέρουσες δράσεις του Κέντρου στην στήριξη ατόμων και οικογενειών με προσφυγικό υπόβαθρο που διαμένουν στην Πάφο, ενώ ταυτόχρονα εκτέθηκαν έργα τέχνης και χειροτεχνίες γυναικών προσφύγων που απασχολούνται στο Καταφύγιο Μάθησης και που ήταν παρούσες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και του γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο και την αμοιβαία δέσμευση για συνέχιση κοινών δράσεων προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής και της τοπικής κοινότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.