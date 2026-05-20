Μόνο μπλε ή μαύρες πένες ψηφοφορίας, ανακοίνωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών

Κατά την ημέρα των Βουλευτικών Εκλογών, θα υπάρχουν στους εκλογικούς θαλάμους σε όλα τα εκλογικά κέντρα, για σκοπούς της ψηφοφορίας, διαθέσιμες πένες μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, για χρήση από τους εκλογείς, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Γενικός Έφορος Εκλογών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην περίπτωση που κάποιος εκλογέας ψηφίσει με πένα οποιουδήποτε άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο.

Ως εκ τούτου και, με στόχο την προστασία της ψήφου τους, προτρέπονται όλοι οι εκλογείς όπως χρησιμοποιούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, τις πένες που θα υπάρχουν στους θαλάμους ψηφοφορίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ