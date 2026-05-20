Χάρης Πολυκάρπου για πρόταση υποψήφιου ΕΛΑΜ για παρακολούθηση κομμάτων: «Επικίνδυνες για τη δημοκρατία οι θέσεις αυτές» (ηχητικό)

Σφοδρή αντίδραση και από το την πλευρά του ΑΚΕΛ προκάλεσε η ανάρτηση του υποψήφιου βουλευτή Λευκωσίας του ΕΛΑΜ, Φοίβου Κυπριανού, ο οποίος εισηγήθηκε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για την παρακολούθηση κομμάτων και οργανώσεων όπως το ΑΚΕΛ, το Volt και ο Φειδίας Παναγιώτου, με δυνατότητα ακόμη και εισήγησης για απαγόρευσή τους.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας με το ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες απόψεις «επικίνδυνες για τη δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνουν, όπως είπε, «το πραγματικό πρόσωπο της ακροδεξιάς».

Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν προκαλούν έκπληξη, κάνοντας αναφορές στη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα και υποστηρίζοντας πως πρόκειται για αντιλήψεις που επιχειρούν να ποινικοποιήσουν την αντίθετη άποψη.

«Το ερώτημα είναι πού σταματά αυτή η ρητορική», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ αποτυπώνεται δημόσια ο χαρακτήρας της ακροδεξιάς, άλλες πολιτικές δυνάμεις που κινούνται, όπως ανέφερε, στο δημοκρατικό τόξο, δεν απαντούν με την απαιτούμενη σαφήνεια.

Ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ άσκησε κριτική σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα για τη στάση τους έναντι πιθανών συνεργασιών με το ΕΛΑΜ μετά τις εκλογές, λέγοντας ότι η ανοχή σε τέτοιες προσεγγίσεις δημιουργεί επικίνδυνα πολιτικά προηγούμενα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προεκλογική συζήτηση δεν πρέπει να εξαντλείται στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά να επικεντρώνεται στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, όπως η ακρίβεια, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, τα ενοίκια και η πίεση που δέχονται νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.