Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις βουλευτικές εκλογές – Πότε θα γνωρίζουμε ποιοι εκλέγονται βουλευτές

Έκκληση προς όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, ασκώντας υπεύθυνα το εκλογικό τους δικαίωμα και επιλέγοντας τους εκπροσώπους τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία, απηύθυνε την Παρασκευή ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία, αναφέροντας παράλληλα ότι η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα των εκλογών, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η ώρα 12 το μεσημέρι.

Μιλώντας στην δημοσιογραφική διάσκεψη στο αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών «Θεόφιλος Γεωργιάδης» σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της προσεχούς Κυριακής, καθώς και την παρουσίαση βασικών στοιχείων που αφορούν τη διαδικασία και τη σωστή άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ο κ. Ηλία είπε ότι «οι εκλογές συνιστούν θεμελιώδη έκφραση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας και, ως εκ τούτου, αποτελούν καθοριστικό γεγονός για την πολιτική ζωή της χώρας» και πρόσθεσε ότι «η διεξαγωγή εκλογών με διαφάνεια και ακεραιότητα αποτελεί σημαντική κατάκτηση για τον τόπο μας».

«Η αποχή δεν συνιστά απλή επιλογή, αλλά ισοδυναμεί με απεμπόληση ενός θεμελιώδους δικαιώματος», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι η εκλογική διαδικασία παρακολουθείται από αποστολή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, της οποίας τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις αναμένονται με ενδιαφέρον, όπως είπε.

Δικαίωμα ψήφου

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι στις Βουλευτικές Εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων κατόχων δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Ανέφερε ότι δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές 2026 έχουν συνολικά 569.182 άτομα και σε σχέση με τις Βουλευτικές Εκλογές 2021, το εκλογικό σώμα είναι αυξημένο κατά 11.081 άτομα.

Αναφέροντας ότι στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή 568.587 άτομα, μεταξύ των οποίων και 859 Τουρκοκύπριοι, ο κ. Ηλία είπε ότι η εκλογική περιφέρεια με τους περισσότερους εγγεγραμμένους εκλογείς είναι η Λευκωσία με 198.362 και ακολουθεί η Λεμεσός με 117.013, η Αμμόχωστος με 116.404, η Λάρνακα με 60.540, η Πάφος με 47.421 και η Κερύνεια με 28.847.

Είπε ακόμη ότι 595 άτομα είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των εγκλωβισμένων, με 260 από αυτά να διαμένουν στην Επαρχία Αμμοχώστου και 335 στην Επαρχία Κερύνειας.

Ανέφερε ότι 414 άτομα είναι εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των φυλακισμένων και σημείωσε ότι ο εν λόγω κατάλογος αναθεωρείται σε καθημερινή βάση.

Με βάση τη διεύθυνση συνήθους διαμονής, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, 218.555 εκλογείς θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Επαρχία Λευκωσίας, 157.289 στην Επαρχία Λεμεσού, 33.929 στην Επαρχία Αμμοχώστου, 98.341 στην Επαρχία Λάρνακας, και 54.567 στην Επαρχία Πάφου. 6.501 εκλογείς έχουν υποβάλει δήλωση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε κέντρο του εξωτερικού.

Πρόσθεσε ότι από την ανάλυση των εκλογέων κατά ηλικία και φύλο, προκύπτει ότι οι γυναίκες εκλογείς ανέρχονται σε 288.884 ή ποσοστό 50,81% και οι άνδρες σε 279.703 ή ποσοστό 49,19%. Επίσης, 11,08% των εκλογέων έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών και 21,17% μεγαλύτερη των 70 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που έχουν για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου σε γενικές Εκλογές ανέρχονται σε 11.733, αριθμός που αντιστοιχεί στους εκλογείς που εγγράφησαν στον εκλογικό κατάλογο μετά τον εκλογικό κατάλογο των Εκλογών 2024 μέχρι και σήμερα.

Ανέφερε ότι οι εκλογείς έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν σε 1.217 εκλογικά κέντρα και από αυτά, τα 1.204 θα λειτουργήσουν στην Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι τα 13 αφορούν την εκλογή του Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών και υπενθύμισε ότι οι Αντιπρόσωποι των Θρησκευτικών Ομάδων των Αρμενίων και των Λατίνων έχουν ήδη εκλεγεί χωρίς ψηφοφορία, καθώς δεν υπήρξαν ανθυποψήφιοι.

Ο κ. Ηλία είπε ότι εγκλωβισμένοι πολίτες της Δημοκρατίας της Επαρχίας Κερύνειας θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’, στην Έγκωμη, ενώ αυτοί της Επαρχίας Αμμοχώστου στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι 324 εγκλωβισμένοι εκλογείς της Επαρχίας Κερύνειας που ανήκουν στη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών, θα ψηφίσουν στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’, σε δεύτερο κέντρο, για τον Αντιπρόσωπο της Θρησκευτικής Ομάδας.

Όπως έχει καθιερωθεί, από το 2006 και μετά, σε συνεργασία με τη διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, θα λειτουργήσουν ειδικά εκλογικά κέντρα, με κάλπες για όλες τις εκλογικές περιφέρειες, καθώς και για τη Θρησκευτική Ομάδα των Μαρωνιτών, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι με στόχο τη διαφύλαξη της μυστικότητας της ψήφου των φυλακισμένων, οι συγκεκριμένες κάλπες θα μεταφερθούν για να συμψηφιστούν με προκαθορισμένες κάλπες των εν λόγω εκλογικών περιφερειών και της Θρησκευτικής Ομάδας, ενώ στη συνέχεια θα γίνει η διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων των ενοποιημένων καλπών.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι εκλογείς έχουν κατανεμηθεί, για να ψηφίσουν σε εκλογικά κέντρα μαζί με τους Ελληνοκύπριους εκλογείς, με βάση τον τόπο διαμονής και εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο.

Πρόσθεσε πως για διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, θα χρησιμοποιήσουν το ίδιο ψηφοδέλτιο με τους Ελληνοκύπριους εκλογείς, αλλά για διευκόλυνσή τους, στα κέντρα όπου ψηφίζουν, θα υπάρχουν οδηγίες ψηφοφορίας στην τουρκική γλώσσα.

Σημείωσε ότι στα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων θα βρίσκονται τουρκόφωνοι λειτουργοί, για παροχή εξυπηρέτησης, στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη.

Είπε ακόμη ότι στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν 13 εκλογικά κέντρα: πέντε στην Αθήνα, τρία στη Θεσσαλονίκη, τέσσερα στο Λονδίνο και ένα στις Βρυξέλλες.

Ανέφερε ότι το μικρότερο εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκάς, της Επαρχίας Λευκωσίας, με 52 εκλογείς και το μεγαλύτερο Δημοτικό Σχολείο Πάνω Πολεμιδιών, της Επαρχίας Λεμεσού, με 680 εκλογείς.

Πρόσθεσε πως τα εκλογικά κέντρα θα στελεχωθούν από έναν προεδρεύοντα υπάλληλο και από δύο μέχρι τέσσερις βοηθούς υπαλλήλους, ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων που κατανεμήθηκαν σε αυτά.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, όπως και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προτεραιότητα έχει δοθεί στους 293 άνεργους πτυχιούχους που υπέβαλαν σχετική δήλωση, ενώ επίσης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Ανέφερε ότι στις εκλογές αυτές θα εργαστούν συνολικά 9.000 περίπου άτομα, που θα καλύψουν όλες τις φάσεις της εκλογικής διαδικασίας (διαδικασία ψηφοφορίας, τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων, τη φρούρηση και την ασφαλή μεταφορά και παράδοση των καλπών, καθώς και την έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων).

Πρόσθεσε πως 5.618 άτομα θα εργαστούν ως προεδρεύοντες και βοηθοί υπάλληλοι στα εκλογικά κέντρα, 2.100 Αστυνομικοί για τήρηση του Νόμου και της τάξης, ενώ 809 υπάλληλοι θα εργαστούν στις γραμματείες των Εφόρων Εκλογής για την καταχώρηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Αριθμός υποψηφίων βουλευτών

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι τις 56 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων διεκδικούν συνολικά 752 υποψήφιοι (είχαν υποβληθεί 753 υποψηφιότητες εκ των οποίων η μία αποσύρθηκε) και πρόσθεσε πως είναι ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων που είχαμε ποτέ σε βουλευτικές εκλογές.

Ανέφερε ότι για σκοπούς σύγκρισης αναφέρεται ότι στις Βουλευτικές Εκλογές 2021 είχαμε 651 υποψηφιότητες και σε αυτές του 2016, 493.

Πρόσθεσε ότι 743 άτομα κατέρχονται ως υποψήφιοι κομματικών συνδυασμών, ενώ 9 διεκδικούν εκλογή ως ανεξάρτητοι μεμονωμένοι υποψήφιοι. 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,8% αφορούν γυναίκες.

Σημείωσε ότι τη θέση του Αντιπροσώπου των Μαρωνιτών διεκδικούν δύο υποψήφιοι.

Ώρες ψηφοφορίας

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, για τα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 7 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ., με διάλειμμα μιας ώρας, μεταξύ 12 μ. – 1 μ.μ., ενώ για τα εκλογικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλγιο οι ώρες ψηφοφορίας έχουν καθοριστεί ανάλογα, ώστε κάλπες να κλείσουν την ίδια ώρα παντού.

Ανέφερε ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., με διάλειμμα μεταξύ 12 μ. – 12.30 μ.μ., τοπική ώρα, και στο Βέλγιο από τις 8 π.μ. μέχρι τις 4 μ.μ., με διάλειμμα μεταξύ 12 μ. – 12.30 μ.μ., τοπική ώρα.

Σημείωσε ότι, με βάση τον εκλογικό Νόμο, οι συνδυασμοί υποψηφίων και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να διορίσουν αντιπροσώπους στα εκλογικά κέντρα για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαδικασίας ψηφοφορίας, καθώς και της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων.

Πρόσθεσε πως με στόχο τη διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την είσοδο του εκλογέα στο εκλογικό κέντρο και την εύρεση του ονόματός του στον εκλογικό κατάλογο, αναφωνείται ο αριθμός του εκλογικού του βιβλιαρίου και όχι του δελτίου πολιτικής ταυτότητας.

Διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα, αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του Προεδρεύοντα υπαλλήλου κάθε κέντρου.

Ανέφερε ότι κατά τη διαδικασία της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων, μπορούν να παρευρίσκονται στο εκλογικό κέντρο μόνο οι επί καθήκοντι υπάλληλοι και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν μαζί τους πέννες ή άλλα είδη γραφικής ύλης ή να παρεμβαίνουν στη διαδικασία και πρόσθεσε πως μετά το πέρας της διαδικασίας έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να καταγράψουν τα αποτελέσματα.

Είπε ακόμη ότι τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται ζωντανά στην ιστοσελίδα των Εκλογών, με την καταχώρηση τους στο μηχανογραφικό σύστημα, καθώς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχουν επιδείξει σχετικό ενδιαφέρον.

Ανέφερε ότι τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τα μικρά εκλογικά κέντρα μεταξύ 6:30 μ.μ. και 7 μ.μ. και πρόσθεσε πως τα κομματικά αποτελέσματα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τα εκλογικά κέντρα και, ως εκ τούτου, αναμένεται μέχρι τις 9:30 μ.μ. να ξεκαθαρίσουν τα ποσοστά και ο αριθμός των εδρών που θα λάβει ο κάθε συνδυασμός.

Ο κ. Ηλία είπε ότι οι σταυροί προτίμησης επειδή καταχωρούνται σε βιβλίο που παραδίδεται με το χέρι στον Έφορο Εκλογής με την παράδοση της κάλπης, καταχωρούνται στη συνέχεια στο μηχανογραφικό σύστημα.

Ο κ. Ηλία εκτίμησε ότι «θα γνωρίζουμε ποιοι εκλέγονται βουλευτές από κάθε συνδυασμό, μετά τις 1:30 το πρωί της Δευτέρας», ενώ «τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αργότερα, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων ελέγχων από τις γραμματείες των Εφόρων Εκλογής».

Τρόπος ψηφοφορίας

Εξάλλου, ο κ. Ηλία είπε ότι για να ψηφίσει κάποιος, δεν έχει παρά να σημειώσει ένα από τα επιτρεπόμενα σημεία «Χ» ή «+» ή «ν» μέσα στο μεγάλο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από τη στήλη του συνδυασμού ή στο τετράγωνο που βρίσκεται δίπλα από το όνομα του ανεξάρτητου μεμονωμένου υποψηφίου της προτίμησής του.

Ανέφερε ότι, με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα, οι εκλογείς δεν έχουν δικαίωμα επιλογής υποψηφίων από διαφορετικούς συνδυασμούς.

«Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν είτε ένα συνδυασμό, έστω και αν ο συνδυασμός της επιλογής τους έχει λιγότερους υποψήφιους από τον αριθμό των βουλευτικών εδρών που αναλογούν στην οικεία εκλογική περιφέρεια, ή ένα μόνο ανεξάρτητο μεμονωμένο υποψήφιο», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αν ο εκλογέας ψηφίσει πέραν τους ενός συνδυασμού ή συνδυασμό και μεμονωμένο υποψήφιο, το ψηφοδέλτιό θα είναι άκυρο».

Στην περίπτωση, συνέχισε, που ο εκλογέας επιλέξει να ψηφίσει συνδυασμό, μπορεί ταυτόχρονα να εκδηλώσει την προτίμησή του σε υποψηφίους του συγκεκριμένου συνδυασμού, χρησιμοποιώντας σταυρούς προτίμησης, ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε για την εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, τους τρεις για τις εκλογικές περιφέρειες Λεμεσού και Αμμοχώστου, τους δύο για τις εκλογικές περιφέρειες Λάρνακας και Πάφου και τον έναν για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας.

Πρόσθεσε πως στην περίπτωση που σημειωθούν περισσότεροι σταυροί προτίμησης, θα αγνοηθούν όλοι και δεν θα ληφθούν υπόψη. Σημείωσε ότι το ψηφοδέλτιο σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείται έγκυρο και θα λογίζεται ως ψήφος υπέρ του συνδυασμού, στον οποίο σημειώθηκαν οι σταυροί προτίμησης, νοουμένου ότι δεν ψηφίστηκε άλλος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.

Είπε ακόμη ότι με βάση τον εκλογικό Νόμο, ο αρχηγός συνδυασμού κόμματος ή επικεφαλής συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων, δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης, καθώς θεωρείται ότι αυτός λαμβάνει τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι είναι και οι ψήφοι του συνδυασμού του οποίου ηγείται.

«Είναι για αυτόν τον λόγο που δίπλα από το όνομα του αρχηγού ή επικεφαλής του συνδυασμού συνήθως δεν εκτυπώνεται τετράγωνο», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι κάποιοι αρχηγοί ή επικεφαλής δεν κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας που τους παρέχει ο Νόμος και πρόσθεσε πως σε αυτές τις περιπτώσεις, δίπλα από το όνομα αρχηγού ή επικεφαλής εκτυπώνεται τετράγωνο και αυτός χρειάζεται σταυρό προτίμησης για να εκλεγεί, όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού.

Επίσης, ανέφερε ότι ψηφοδέλτια, τα οποία δεν φέρουν την επίσημη σφραγίδα ή που περιέχουν οποιοδήποτε γράμμα ή σημείο, με το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του εκλογέα ή στα οποία ο εκλογέας έχει ψηφίσει με πέννα οιουδήποτε άλλου χρώματος εκτός από μπλε ή μαύρου, θεωρούνται άκυρα.

Ο κ. Ηλία κάλεσε τους εκλογείς όπως ελέγχουν ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται για να ψηφίσουν είναι σφραγισμένο στη μία του όψη και χρησιμοποιούν τις πέννες που βρίσκονται εντός του θαλάμου ψηφοφορίας.

Ανέφερε ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον ορθό τρόπο ψηφοφορίας, καθώς και σχετικό επεξηγηματικό βίντεο που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα των εκλογών, κάτω από την ενότητα «Πώς Ψηφίζω» για ενημέρωση των εκλογέων.

Είπε ακόμη ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου εντός του εκλογικού κέντρου, από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του προεδρεύοντα υπαλλήλου, κι αυτό μόνο για επικοινωνία με τον οικείο Έφορο ή Βοηθό Έφορο Εκλογής ή για σκοπούς χρήσης εφαρμογών που είναι αναγκαίες για σκοπούς της εκλογικής διαδικασίας.

Σημείωσε ότι κινητό τηλέφωνο επιτρέπεται από τον ψηφοφόρο μέχρι τη στιγμή της ταυτοποίησης, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

«Πού ψηφίζω»

Επιπλέον, ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι οι εκλογείς μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο, στο οποίο έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν, μέσω της υπηρεσίας «Πού ψηφίζω», η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση wtv.elections.moi.gov.cy και προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy.

Είπε ακόμη ότι οι εκλογείς έχουν επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης με την αποστολή γραπτού μηνύματος SMS μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 1199, καταχωρώντας wtv, κενό, αριθμό ταυτότητας, κενό, ημερομηνία γέννησης και πρόσθεσε πως κάθε μήνυμα χρεώνεται με 4 σεντς.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι λειτουργεί τηλεφωνική ειδική υπηρεσία πληροφόρησης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο, στο οποίο ψηφίζουν, αναφέροντας τον αριθμό του δελτίου πολιτικής ταυτότητάς τους, τη διαδικασία αντικατάστασης εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω φθοράς ή απώλειας, τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας, και τον αριθμό των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης κατά εκλογική περιφέρεια.

Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Αναφορικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, ο κ. Ηλία είπε ότι απαιτείται η επίδειξη είτε εκλογικού βιβλιαρίου ή δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόσθεσε πως για πρώτη φορά σε εκλογές, θα γίνεται αποδεκτό και ψηφιακό δελτίο ταυτότητας, μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης».

Σημείωσε ότι οι εγκλωβισμένοι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους.

Είπε ακόμη ότι η αυτόματη εγγραφή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στον μόνιμο εκλογικό κατάλογο, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές Εκλογές, η μείωση του ηλικιακού ορίου για το δικαίωμα του εκλέγειν στα 17 έτη, καθώς και η υιοθέτηση της άδειας οδήγησης ως μέσο ταυτοποίησης των εκλογέων, κατόπιν σχετικής τροποποίησης που έχει επιφέρει η Βουλή των Αντιπροσώπων στα σχετικά κυβερνητικά νομοσχέδια, θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2027, ώστε να εφαρμοστούν για πρώτη φορά σε γενικές Εκλογές, στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Πρόσθεσε πως τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων που δεν παραλήφθηκαν από τους Κοινοτάρχες των Ενοριών και Κοινοτήτων, επιστράφηκαν σήμερα στα Γραφεία των οικείων Επάρχων, από όπου οι εκλογείς μπορούν να τα παραλάβουν ακόμα και την ημέρα των Εκλογών.

Ο κ. Ηλία είπε ότι εκλογείς που έχουν απωλέσει το εκλογικό τους βιβλιάριο και το δελτίο πολιτικής ταυτότητας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αντικατάσταση του εκλογικού τους βιβλιαρίου, το οποίο εκδίδεται άμεσα, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν την ερχόμενη Κυριακή.

Πρόσθεσε πως αντικατάσταση εκλογικών βιβλιαρίων, λόγω φθοράς ή απώλειας, θα γίνεται από τα γραφεία των οικείων Έπαρχων, μέχρι και αύριο Σάββατο, 23 Μαΐου 2026.

Αριθμός ψηφοδελτίων

Ο κ. Ηλία είπε ότι για σκοπούς της ψηφοφορίας, έχουν εκτυπωθεί σε χαρτί ασφαλείας από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο 617.600 ψηφοδέλτια, διαφορετικού χρώματος για κάθε εκλογική περιφέρεια, καθώς και 201.500 δείγματα ψηφοδελτίων, τα οποία διατέθηκαν στους συνδυασμούς και υποψηφίους για ενημέρωση των εκλογέων. Πρόσθεσε πως τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη τοποθετηθεί στις κάλπες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία παράδοσής τους στους προεδρεύοντες.

Ανέφερε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των κομματικών συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, έχουμε για πρώτη φορά ψηφοδέλτια δύο όψεων και πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη λύση κρίθηκε ως «η πιο λειτουργική, με στόχο να περιοριστεί το μέγεθος του ψηφοδελτίου και αυτό να είναι εύχρηστο, τόσο για τους εκλογείς εντός του εκλογικού θαλάμου, όσο και για τη διαδικασία της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων».

Ο κ. Ηλία είπε ότι με εξαίρεση το ψηφοδέλτιο της Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας και το ψηφοδέλτιο της εκλογής Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, όλα τα άλλα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν συνδυασμούς και υποψηφίους και στις δύο τους όψεις.

Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει επίσημη μπρος και πίσω όψη, για να μην θεωρηθεί ότι κάποιοι συνδυασμοί αποκτούν πλεονέκτημα, ενώ η μυστικότητα της ψήφου διασφαλίζεται μέσω της τσάκισης του ψηφοδελτίου.

Ανέφερε ότι τα δείγματα των ψηφοδελτίων έχουν επίσης αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα των εκλογών και κάλεσε τους εκλογείς όπως τα επιθεωρήσουν, ώστε να εξοικειωθούν με αυτά πριν την ημέρα της ψηφοφορίας.

«Πρέπει να τονιστεί ότι σε κάποια εκλογικά κέντρα ψηφίζουν εκλογείς από διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εκλογείς πρέπει να βεβαιώνονται ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται, για να ψηφίσουν είναι αυτό της εκλογικής τους περιφέρειας», πρόσθεσε.

Απαγορεύσεις εκλογικής νομοθεσίας

Εξάλλου, ο Γενικός Έφορος Εκλογών είπε ότι οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και γενικά οι κομματικές δραστηριότητες λήγουν απόψε τα μεσάνυκτα και κατά την παραμονή και την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, απαγορεύονται, όπως είπε, οι πολιτικές διαφημίσεις, δηλώσεις και συγκεντρώσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και διαφημίσεων που προβάλλονται στα μέσα μαζικής δικτύωσης, σε εφαρμογές και γενικά στο διαδίκτυο.

Απαγορεύεται, επίσης, συνέχισε, η δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης ή ανακοίνωσης, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή, εκτός από τις ανακοινώσεις ή ειδήσεις που μεταδίδονται από το Γενικό Έφορο Εκλογών ή με δική του εξουσιοδότηση.

«Εξαίρεση αποτελούν οι εφημερίδες, που θα κυκλοφορήσουν αύριο, παραμονή των Εκλογών, οι οποίες μπορούν να δημοσιεύσουν μόνο ειδήσεις από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της σημερινής μέρας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων σε διαφημιστικές πινακίδες ή σε άλλους χώρους, πρέπει να αφαιρεθούν, μέχρι τα μεσάνυχτα.

«Διαφημίσεις με ή χωρίς πληρωμή ή/και συνδέσεις που παραπέμπουν σε λογαριασμούς κόμματος ή υποψηφίου και μπορούν να εκληφθούν ως διαφήμιση, θα πρέπει να αφαιρεθούν, ενώ απαγορεύεται η ανάρτηση καινούργιου περιεχομένου», πρόσθεσε.

Ο κ. Ηλία διευκρίνισε ότι περιεχόμενο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λογαριασμούς κόμματος ή υποψηφίου ή του εκλογικού επιτελείου στο διαδίκτυο πριν την παραμονή των Εκλογών, μπορεί να παραμείνει.

Πρόσθεσε ότι οι ιστοσελίδες των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων μπορούν, επίσης, να παραμείνουν σε λειτουργία την παραμονή και την ημέρα των Εκλογών, καθώς η επίσκεψη σε αυτές γίνεται με τη θέληση του χρήστη του διαδικτύου.

Επίσης, διευκρίνισε ότι παρέχεται η δυνατότητα στους πολιτικούς αρχηγούς, όπως, μετά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, προβούν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, έξω από τα εκλογικά κέντρα, οι οποίες «αναμένω ότι θα είναι εντός των θεμιτών πλαισίων, ώστε να μην εκληφθούν ως προσπάθεια επηρεασμού των εκλογέων».

Επίσης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εγκαθιστά ή να διατηρεί εκλογικά επιτελεία ή να επιδεικνύει ή να αναρτά οποιεσδήποτε πινακίδες, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις Εκλογές, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ή την παραμονή της, έξω από τα εκλογικά κέντρα.

Τέλος, σημείωσε ότι το Γραφείο του Εφόρου έχει εκδώσει αριθμό ανακοινώσεων τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα και αναμένει, τόσο από τους κομματικούς συνδυασμούς, όσο και από τους υποψήφιους, όπως σεβαστούν τις διατάξεις του Νόμου.

Ψηφοφορία από ΠτΔ, ΠτΒ και αρχηγών

Ο κ. Ηλία είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές, θα ψηφίσουν την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, στη βάση σχετικού προγράμματος που έχει καταρτιστεί σε συνεννόηση μαζί τους και για το οποίο έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση πριν λίγες μέρες.

Πρόσθεσε ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου θα δίνει εικόνα και ήχο σε όλα τα ιδιωτικά κανάλια μέσα από τα εκλογικά κέντρα κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τα εν λόγω πολιτικά πρόσωπα.

Ανέφερε ότι η έδρα του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, θα βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και πρόσθεσε πως η ενημέρωσή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, θα γίνεται από αυτόν τον χώρο, το Αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφορίων «Θεόφιλος Γεωργιάδης», το οποίο θα λειτουργεί ως Γραφείο Τύπου του Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων

Εξάλλου, ο κ. Ηλία είπε ότι η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα των Εκλογών, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, η ώρα 12 το μεσημέρι.

Τέλος, ο κ. Ηλία είπε ότι οι Έφοροι Εκλογής και τα επιτελεία τους εργάστηκαν εντατικά και μεθοδικά όλο αυτό το διάστημα, εξασφαλίζοντας την οργάνωση κάθε επιμέρους πτυχής της διαδικασίας.

«Σε όλα τα στάδια υπήρξε συνεργασία με τους εκπροσώπους των κομμάτων και των υποψηφίων, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ομαλή προετοιμασία», πρόσθεσε.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών εξέφρασε ευχαριστίες «προς όλους για τη συνεργασία και την εποικοδομητική τους στάση, με την προσδοκία ότι το ίδιο πνεύμα θα διατηρηθεί μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ