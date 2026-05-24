Άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Κληρίδης - «Ψήφισα στον Λυκαβηττό, εκεί όπου παραδοσιακά ψήφιζαν Κληρίδης, Εζεκίας και Βασιλείου»

Ο Χρήστος Κληρίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αλλαγής [ΔΗΜΑΛ], άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβηττού Λευκωσίας, Κέντρο Γ’, Κάλπη 010.

Σε δηλώσεις του μετά την ψήφο του, ανέφερε πως «σήμερα είναι η μέρα του πολίτη» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η δημοκρατία θα επικρατήσει».

Ο κ. Κληρίδης ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν κατά την προεκλογική περίοδο, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και όλους τους εργαζομένους που βρίσκονται επί ποδός για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Παράλληλα, σημείωσε πως ψηφίζει στον Λυκαβηττό, όπου παραδοσιακά ψήφιζαν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ο Εζεκίας Παπαϊωάννου και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης.

