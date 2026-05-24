Ομήρου: Ελπίδα να μην οδηγηθούμε σε φαινόμενα που προάγουν τον λαϊκισμό και τη γελοιοποίηση της πολιτικής - Τι είπε για το Κυπριακό

Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκης Ομήρου, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις 8.30 το πρωί της Κυριακής στο Εκλογικό Κέντρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πάφου.

Σε δηλώσεις του μετά την ψήφο του, ανέφερε πως «λέγεται ότι οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας, και είναι σωστό», ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η σημερινή εκλογική διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε φαινόμενα που «προάγουν τον λαϊκισμό, την άκρατη δημαγωγία ή τη γελοιοποίηση και διακωμώδηση της πολιτικής διαδικασίας».

Ο κ. Ομήρου στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία ουσιαστικής συζήτησης για το Κυπριακό κατά την προεκλογική περίοδο, κάνοντας λόγο για «εκκωφαντικό έλλειμμα» δημόσιου διαλόγου, προβληματισμού και κατάθεσης προτάσεων γύρω από το ζήτημα.

Όπως σημείωσε, η απουσία του Κυπριακού από την προεκλογική ατζέντα συνιστά «άκρως προβληματική» εξέλιξη, διερωτώμενος κατά πόσο πρόκειται για «αμνησία ή εγκατάλειψη από το πολιτικό προσωπικό ενός ζητήματος εθνικής επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού».

Καταλήγοντας, ανέφερε πως άλλα ζητήματα κυριάρχησαν στην προεκλογική συζήτηση, θέτοντας το ερώτημα για το ποιο είναι τελικά το πραγματικό διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης.

