Ψήφισε ο Στεφάνου: Κάλεσε σε ψήφο με το βλέμμα στραμμένο στα κατεχόμενα και στο μέλλον των νέων

Ο Στέφανος Στεφάνου προσήλθε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στο εκλογικό του κέντρο στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου, Κέντρο Β’, Κάλπη 283, όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες «με το βλέμμα στραμμένο στα κατεχόμενα και στην ανάγκη να πετύχουμε λύση» του Κυπριακού.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους ψηφοφόρους να σκεφτούν ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, σημειώνοντας πως είναι «οι πιο αγχωμένοι στην Κύπρο».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ κάλεσε, τέλος, όλους τους πολίτες να ψηφίσουν υπεύθυνα.