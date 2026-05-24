Νίκος Αναστασίου: «Να σταματήσουμε να κάνουμε κριτική από τον καναπέ»

Στις 11:00 το πρωί άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Νίκος Αναστασίου στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Κάτω Πολεμιδιών, Κέντρο Γ’, Κάλπη 270.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, εξέφρασε αρχικά τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι εργάζονται για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και προς τους δημοσιογράφους και τους εργαζομένους στα στούντιο που καλύπτουν «τη μέρα της δημοκρατίας».

Όπως ανέφερε, «ο λαός έχει τη δύναμη με την ψήφο του», καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία και «να σταματήσουμε να κάνουμε κριτική από τον καναπέ».

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ σημείωσε ακόμη πως η Κύπρος χρειάζεται μια Βουλή στην οποία τα κόμματα θα μπορούν να συνεργάζονται, ώστε «να πάρουμε την Κύπρο μπροστά».

