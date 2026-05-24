Το exit poll του ΡΙΚ για τις βουλευτικές: Διατηρεί την πρωτιά ο ΔΗΣΥ, τα ποσοστά των κομμάτων

Πρώτο κόμμα κατατάσσεται ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του ΡΙΚ. Δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ και τρίτο το ΕΛΑΜ.
Ποσοστά κομμάτων:
• ΔΗΣΥ: 22.5% – 25.5%
• ΑΚΕΛ: 21% – 24%
• ΕΛΑΜ: 10.5% – 12.5%
• ΔΗΚΟ: 8% – 10%
• Άλμα: 4.5% – 5.5%
• Άμεση Δημοκρατία: 5.5% – 7.5%
• Βολτ: 3% – 4%
• ΕΔΕΚ: 3% – 4%
• Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών: 2% - 3%
• ΔΗΠΑ: 2% - 3%
• Κίνημα Κυνηγών: 2% - 3%
Οι κάλπες έκλεισαν στις 18:00 το απόγευμα και άρχισε η καταμέτρηση των ψήφων, με την αγωνία να χτυπά κόκκινο για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2026.