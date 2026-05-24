Το exit poll του ΡΙΚ για τις βουλευτικές: Διατηρεί την πρωτιά ο ΔΗΣΥ, τα ποσοστά των κομμάτων

Στη Βουλή φαίνεται να εισέρχονται 8 κόμματα, σύμφωνα με το exit poll του ΡΙΚ

Πρώτο κόμμα κατατάσσεται ο ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το exit poll του ΡΙΚ. Δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ και τρίτο το ΕΛΑΜ.

Ποσοστά κομμάτων:

•    ΔΗΣΥ: 22.5% – 25.5% 

•    ΑΚΕΛ: 21% – 24%

•    ΕΛΑΜ: 10.5% – 12.5%

•    ΔΗΚΟ: 8% – 10%

•    Άλμα: 4.5% – 5.5%

•   Άμεση Δημοκρατία: 5.5% – 7.5%

•   Βολτ:  3% – 4%

•  ΕΔΕΚ: 3% – 4%

•  Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών: 2% - 3%

•  ΔΗΠΑ: 2% - 3%

•  Κίνημα Κυνηγών: 2% - 3%

Οι κάλπες έκλεισαν στις 18:00 το απόγευμα και άρχισε η καταμέτρηση των ψήφων, με την αγωνία να χτυπά κόκκινο για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2026. 

