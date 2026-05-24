Ψήφισε το 66,4% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων - Αυξημένη κατά 2,5% η συμμετοχή σε σχέση με το 2021

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το τελικό ποσοστό προσέλευσης στις Βουλευτικές Εκλογές ανήλθε στο 66,4% του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων. Συγκεκριμένα, 378.150 άτομα από σύνολο 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου σ’ αυτές στις εκλογές, προσήλθαν στις κάλπες, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για σκοπούς σύγκρισης, αναφέρεται ότι κατά τις προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές του 2021, το τελικό ποσοστό προσέλευσης ψηφοφόρων ήταν 63,9%.

Στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.

Τα ποσοστά ψηφισάντων για τις Βουλευτικές Εκλογές και τα αντίστοιχα ποσοστά προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων κατά εκλογική περιφέρεια έχουν ως ακολούθως: