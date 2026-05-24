Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων μετά τα exit poll - Συγκρατημένη αισιοδοξία εν αναμονή των αποτελεσμάτων

Με τη δημοσίευση των exit poll από τα κανάλια, και αναμένοντας τα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση, τα κόμματα κάνουν τις πρώτες δηλώσεις τους, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι κάλπες έκλεισαν η ώρα 18:00 και δημοσιεύτηκαν τα exit polls των τηλεοπτικών καναλιών, με τον ΔΗΣΥ να κατατάσσεται πρώτο κόμμα, το ΑΚΕΛ δεύτερο και το ΕΛΑΜ τρίτο.

Eπιβεβαιώνουν την αισιοδοξία του ΔΗΣΥ τα exit polls, σύμφωνα με πηγές του κόμματος

Τα αποτελέσματα των exit polls είναι μια πρώτη θετική ένδειξη που επιβεβαιώνει την αισιοδοξία του Δημοκρατικού Συναγερμού τις τελευταίες μέρες, ανέφεραν πηγές του κόμματος, μετά την ανακοίνωση των πρώτων εκτιμήσεων.

Στο οίκημα του κόμματος στη Λευκωσία στήθηκε το βήμα από το οποίο θα απευθύνει ομιλία μετά τις 21.00 η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία βρίσκεται στο γραφείο της, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αισιοδοξία εξέφρασαν πηγές σχετικά με τα αποτελέσματα των exit polls, σημειώνοντας ότι έγινε αρκετή δουλειά μέχρι και την τελευταία στιγμή. Εκφράστηκε η πεποίθηση ότι θα υπάρξει «ένα θετικό αποτέλεσμα».

Όπως αναφέρθηκε, το κόμμα αναμένει πληροφορίες από διάφορες κάλπες που αρχίζουν να βγαίνουν αποτελέσματα από τους καταμετρητές της παράταξης.

Σε σχέση με τον αριθμό εδρών που αναμένει το κόμμα, σημειώθηκε ότι στα πλείστα αποτελέσματα των εκτιμήσεων που δημοσιοποιήθηκαν καταγράφεται ποσοστό από 15 μέχρι 17, κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, υπερβαίνει κάπως τις προσδοκίες του κόμματος, αναφέρθηκε. Σημειώθηκε ότι το κόμμα υπολόγιζε περίπου 15 έδρες.

Στο οίκημα καταφθάνουν στελέχη και υποψήφιοι του κόμματος, ενώ μικρός αριθμός μελών του κόμματος μαζεύτηκαν στην είσοδο του οικήματος, όπου γίνονται ετοιμασίες για την έλευση κόσμου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Θετική η πρώτη εκτίμηση στο ΑΚΕΛ εν αναμονή των πρώτων αποτελεσμάτων

Θετικά εκτιμώνται στο ΑΚΕΛ εκ πρώτης όψεως τα αποτελέσματα των exit polls, ενώ πηγές της ηγεσίας αναφέρουν ότι τελούν σε αναμονή για τα πρώτα αποτελέσματα των καλπών.

Στην Εζεκία Παπαϊωάννου βρίσκεται ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Κεντρικός Οργανωτικός, Χάρης Καράμανος. Η Γραμματεία του κόμματος είχε συνεδριάσει νωρίτερα προτού τα μέλη της αποχωρήσουν για να συμμετάσχουν σε τηλεοπτικές συζητήσεις.

Πηγές της ηγεσίας του ΑΚΕΛ εκτιμούν ότι το κόμμα «κρατιέται σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον με πολλούς υποψηφίους και κόμματα». Με την σημείωση ότι το εύρος των αποτελεσμάτων των exit polls είναι μεγάλο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι φαίνεται πως ο στόχος ποσοστού μεγαλύτερου από τις προηγούμενες Βουλευτικές, πάνω από το 22%, μπορεί να επιτευχθεί.

Ο κ. Στεφάνου αναμένεται να προβεί σε δήλωση αργότερα όταν ξεκαθαρίσουν τα επίσημα αποτελέσματα, ενώ αναμένεται να προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος αργότερα μέλη και φίλοι του ΑΚΕΛ.

Κλίμα αισιοδοξίας στο Άλμα ενόψει της ανακοίνωσης των πρώτων εκτιμήσεων

Κλίμα αισιοδοξίας και προσμονής επικρατεί στο επιτελείο του κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, όπου άρχισαν από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής να συγκεντρώνονται στελέχη, υποψήφιοι και υποστηρικτές, λίγη ώρα πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων εξόδου (exit poll) στις 18:00.

Η κινητικότητα στον χώρο είναι αυξημένη, με τα μέλη του Κινήματος να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να εκφράζουν την ελπίδα για ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Σε δηλώσεις αναμένεται να προβεί η Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος, Κατερίνα Παπαραδαμάνθους, μετά την ανακοίνωση των exit poll, ενώ ο Πρόεδρος του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναμένεται να φθάσει στο επιτελείο γύρω στις 19:00 και θα προβεί σε δηλώσεις όταν καταμετρηθεί περίπου το 50% των ψήφων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στο ΔΗΚΟ για το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων εξόδου

Σε αναμονή του τελικού αποτελέσματος στην κάλπη βρίσκονται στο ΔΗΚΟ ενώ εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου, που κυμαίνεται στο 8-10% στο 80% του δείγματος (exit polls ΡΙΚ).

Σύμφωνα με ενημέρωση από το κόμμα, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα ποσοστά από το τελικό αποτέλεσμα της κάλπης, τότε εξηγούν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της Κύπρου, που το ΔΗΚΟ αξιολογεί.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος βρίσκεται στον 5ο όροφο των γραφείων του κόμματος στη Λευκωσία από το μεσημέρι μετά την περιοδεία του στα εκλογικά κέντρα μαζί με στενούς του συνεργάτες, στελέχη του κόμματος και φίλους του κόμματος.

Σύμφωνα με ενημέρωση, δεν αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις προτού έχει πλήρη εικόνα του αποτελέσματος το οποίο θα καθορίσει τον αριθμό των εδρών που εξασφαλίζει το ΔΗΚΟ στη νέα Βουλή.

Εκφράζεται επίσης η εκτίμηση ότι αν επιβεβαιωθούν τα exit polls, το ΔΗΚΟ παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα του κέντρου και διατηρεί κρίσιμο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το ρόλο του ως το μοναδικό κόμμα του κέντρου στη νέα βουλή.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Κίνημα Οικολόγων - Αναμένουν τα αποτελέσματα της καταμέτρησης

Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και αγωνία επικρατούν το απόγευμα της Κυριακής στο επιτελείο του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας.

Από στελέχη του Κινήματος εκφράζεται η εκτίμηση ότι το κόμμα θα ωφεληθεί από την «κρυφή» ψήφο, η οποία – όπως αναφέρουν – δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις εξόδου.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, αφίχθηκε στο επιτελείο λίγο πριν από τις 17:00, μετά από περιοδεία που πραγματοποίησε.

Το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών αναμένει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης ψήφου για να τοποθετηθεί επισήμως, μετά και το κλείσιμο των καλπών και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των exit polls.

Πηγές προσκείμενες στην ηγεσία του κόμματος επισημαίνουν ότι το Κίνημα σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις εξόδου.

Παράλληλα, εκφράζεται η πεποίθηση ότι οι δημοσκοπήσεις εξόδου δεν δείχνουν το εύρος και τη δυναμική της «κρυφής» ψήφου, η οποία – όπως αναφέρεται – λειτούργησε προς όφελος του Κινήματος σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ενθουσιώδης υποδοχή των exit polls στο επιτελείο του Volt Κύπρου στη Λευκωσία

Με χειροκροτήματα και ενθουσιώδεις επευφημίες υποδέχθηκαν φίλοι και μέλη του Volt Κύπρου τα exit polls, τα οποία παρακολουθούν στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στη Λευκωσία, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 6:00 μ.μ.

Στις πρώτες αντιδράσεις καταγράφεται ικανοποίηση για το ποσοστό που αποδίδεται στο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εξόδου που εκτιμάται από στελέχη του Volt ότι μπορεί να μεταφραστεί σε έως και 3 έδρες στη σύνθεση της νέας Βουλής.

Επίσημη τοποθέτηση για την εικόνα των exit polls αναμένεται από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Πιέρο Κάρουλλα, ο οποίος θα προβεί σε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΔΕΚ για είσοδο στη Βουλή, αναμονή για τα επίσημα αποτελέσματα

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στο επιτελείο της ΕΔΕΚ για το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών.

Αξιωματούχοι του κόμματος, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls των τηλεοπτικών καναλιών, εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για είσοδο της ΕΔΕΚ στη Βουλή.

Ωστόσο, όπως ανέφεραν, αναμένουν τη ροή των επίσημων αποτελεσμάτων για να έχουν μια πιο ασφαλή εικόνα, σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΔΗΠΑ για είσοδο στη Βουλή

Συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα βρίσκονται στη νέα Βουλή παρουσιάζονται όλοι στη Δημοκρατική Παράταξη – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΔΗΠΑ), μετά την ανακοίνωση των exit polls.

Αναμένουν τα επίσημα αποτελέσματα της κάλπης προτού προβούν σε επίσημες δηλώσεις και σημειώνουν ότι και στις βουλευτικές εκλογές του 2021 τα exit polls έδειχναν το Κίνημα εκτός Βουλής και αυτά διαψεύσθηκαν.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, βρίσκεται στο γραφείο του, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κίνημα, με την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος και τους συμβούλους του και παρακολουθεί την ροή των αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ