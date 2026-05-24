«Σεισμός, σεισμός, Συναγερμός»: Άρχισαν οι πανηγυρισμοί στην Πινδάρου – «Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα» δήλωσε η Αννίτα Δημητρίου (φώτος + βίντεο)

Χαμογέλα, κόρνες και σημαίες συνθέτουν το σκηνικό στην Πινδάρου, με τον ΔΗΣΥ να είναι πρώτο κόμμα και τα στελέχη να πανηγυρίζουν.

Σε λίγο αναμένονται δηλώσεις της προέδρου της παράταξης η οποία είναι στον 5ο όροφο με στενούς της συνεργάτες, ανάμεσά τους και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ευχαριστώντας όσους εμπιστεύθηκαν ξανά τον Δημοκρατικό Συναγερμό ως πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου και κάνοντας λόγο για «μεγάλη ευθύνη» απέναντι στην κοινωνία.

Στις δηλώσεις της, αρχικά, η Αννίτα Δημητρίου ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τους πολίτες που ενίσχυσαν το κόμμα με την ψήφο τους.

Όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ έδωσε «μια εκλογική μάχη σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον», σημειώνοντας ότι οι πολίτες επέλεξαν «ασφάλεια και σταθερότητα».

Η κ. Δημητρίου εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κόμματος και το εμπιστεύθηκαν «ξανά ως πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες».

«Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το κόμμα είναι ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα και πως «από αύριο συνεχίζουμε να ακούμε τους προβληματισμούς της κοινωνίας».

Όπως σημείωσε, η εντολή που έλαβε ο ΔΗΣΥ είναι να συνεχίσει να εργάζεται μέσα στη Βουλή με στόχο «κοινή μας αποστολή να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά».

Πρόσθεσε πως «στηρίζουμε ότι είναι ωφέλιμο για την Κύπρο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά». Στο πλευρό της Αννίτας βρέθηκε και ο τέως πρόεδρος της παράταξης και βουλευτής του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου.

Καταλήγοντας, απηύθυνε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στα χιλιάδες στελέχη και φίλους του κόμματος, τονίζοντας πως «δικαιώθηκαν και πρέπει να είναι περήφανοι», ενώ έκλεισε με το μήνυμα: «Μαζί συνεχίζουμε».























Αισιόδοξο ήταν το κλίμα και νωρίτερα, καθώς τα ποσοστά του ΔΗΣΥ από την καταμέτρηση των ψήφων έδειξαν νωρίς ότι κατατάσσεται πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές.

Ενδεικτικά ο ΔΗΣΥ κατέγραφε ποσοστό 27,1% με προβάδισμα 4 μονάδων από το ΑΚΕΛ (23,5%) με καταμετρημένο το 76,2% των ψήφων.

Τα exit polls έδειξαν επίσης ότι ο ΔΗΣΥ θα βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος κατέφθασαν στα γραφεία του κόμματος, ενώ αναμένονται οι επίσημες δηλώσεις της ηγεσίας.

