Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων από τη Λεμεσό: Ντέρμπι μεταξύ υποψηφίων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για τους σταυρούς

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Μεγάλη επιτυχία βλέπει ο ΔΗΣΥ και ικανοποιημένοι στο ΑΚΕΛ. Αμφισβητήσιμο αν θα πάρουν από δύο έδρες το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ.

Στο ΔΗΣΥ στη Λεμεσό εκτιμούν ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Συγκεκριμένα καταγράφουν ότι είχαν 23 μέλη του κόμματος υποψήφιους με άλλους εκλογικούς συνδυασμούς, ενώ η διαγραφή Σύκα από το ψηφοδέλτιο σίγουρα επηρέασε τη συσπείρωση. Εκτιμούν ότι θα κρατήσουν τις 3 έδρες και υπό προϋποθέσεις ίσως καταλήξουν και με 4η. 

Για τους υποψηφίους είναι κοντά πέντε με έξι και γίνεται μάχη. Μόνη σίγουρη η Φωτεινή. Δίνουν μάχη Φελλάς Μιχάλης, Καραισκάκης Γιώργος, Κουνούνης Μιχάλης, Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος και Περικλή Λευτέρης. 

Στο ΑΚΕΛ στη Λεμεσό είναι επίσης ικανοποιημένοι που διατηρούν τις έδρες, γεγονός που προεκλογικά το θεωρούσαν πολύ δύσκολο. Επίσης υπό προϋποθέσεις λόγω του ιδιαίτερου του εκλογικού συστήματος ίσως καταλήξουν και με 4η έδρα. 

Ως προς τη μάχη των σταυρών προτίμησης, υπάρχει τετράδα που ξεχωρίζει με 1ο για την ώρα τον Εφραίμ Χρίστου και ακολούθως ντέρμπι μεταξύ Μαρίνας Νικολάου, Αργεντούλας Ιωάννου και Μιχάλη Καυκαλιά. 

Επίσης στη Λεμεσό ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ φαίνεται ότι θα περιμένουν μέχρι τέλους αν θα πάρουν από δύο έδρες. Σε αντίθετη περίπτωση όποιος δεν εξασφαλίσει δύο, θα έχουμε θρίλερ για την κατάληψη των εδρών. Στο ΕΛΑΜ, Πόλυς Ανωγυριάτης και Ευγένιος Χαμπουλάς θα δώσουν τη μάχη και στο ΔΗΚΟ ο Πανίκος Λεωνίδου δεν νιώθει απόλυτα σίγουρα αφού τον «κοντράρει» στα ίσα η Εύη Τσολάκκη. 

Από μία έδρα εξασφαλίζουν ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Στην Άμεση Δημοκρατία δεδομένη πρέπει να θεωρείται η εκλογή του Δημήτρη Σούγλη. Για το ΑΛΜΑ φαίνεται να έχει προβάδισμα ο Μιχάλης Παρασκευά.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΑποτελέσματαΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα