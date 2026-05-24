Πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων από τη Λεμεσό: Ντέρμπι μεταξύ υποψηφίων ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για τους σταυρούς

Στο ΔΗΣΥ στη Λεμεσό εκτιμούν ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών. Συγκεκριμένα καταγράφουν ότι είχαν 23 μέλη του κόμματος υποψήφιους με άλλους εκλογικούς συνδυασμούς, ενώ η διαγραφή Σύκα από το ψηφοδέλτιο σίγουρα επηρέασε τη συσπείρωση. Εκτιμούν ότι θα κρατήσουν τις 3 έδρες και υπό προϋποθέσεις ίσως καταλήξουν και με 4η.

Για τους υποψηφίους είναι κοντά πέντε με έξι και γίνεται μάχη. Μόνη σίγουρη η Φωτεινή. Δίνουν μάχη Φελλάς Μιχάλης, Καραισκάκης Γιώργος, Κουνούνης Μιχάλης, Ανδρέας Νικολάου Κόκκινος και Περικλή Λευτέρης.

Στο ΑΚΕΛ στη Λεμεσό είναι επίσης ικανοποιημένοι που διατηρούν τις έδρες, γεγονός που προεκλογικά το θεωρούσαν πολύ δύσκολο. Επίσης υπό προϋποθέσεις λόγω του ιδιαίτερου του εκλογικού συστήματος ίσως καταλήξουν και με 4η έδρα.

Ως προς τη μάχη των σταυρών προτίμησης, υπάρχει τετράδα που ξεχωρίζει με 1ο για την ώρα τον Εφραίμ Χρίστου και ακολούθως ντέρμπι μεταξύ Μαρίνας Νικολάου, Αργεντούλας Ιωάννου και Μιχάλη Καυκαλιά.

Επίσης στη Λεμεσό ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ φαίνεται ότι θα περιμένουν μέχρι τέλους αν θα πάρουν από δύο έδρες. Σε αντίθετη περίπτωση όποιος δεν εξασφαλίσει δύο, θα έχουμε θρίλερ για την κατάληψη των εδρών. Στο ΕΛΑΜ, Πόλυς Ανωγυριάτης και Ευγένιος Χαμπουλάς θα δώσουν τη μάχη και στο ΔΗΚΟ ο Πανίκος Λεωνίδου δεν νιώθει απόλυτα σίγουρα αφού τον «κοντράρει» στα ίσα η Εύη Τσολάκκη.

Από μία έδρα εξασφαλίζουν ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Στην Άμεση Δημοκρατία δεδομένη πρέπει να θεωρείται η εκλογή του Δημήτρη Σούγλη. Για το ΑΛΜΑ φαίνεται να έχει προβάδισμα ο Μιχάλης Παρασκευά.