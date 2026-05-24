Με αέρα νικητή ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Από αύριο τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις» (βίντεο)

Με αέρα νικητή κατέφθασε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο επιτελείο του, από όπου εξέδωσε ομιλία, ενώ το κόμμα του στο 80% κατέγραφε πέραν των 17 χιλιάδων ψήφων (5,8%) και με 4 έδρες στη βουλή.

Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο κ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως ανέφερε, «κώφευσαν στις πιέσεις και στην κινδυνολογία» και στήριξαν το Άλμα με την ψήφο τους. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τους 56 υποψηφίους και τους εθελοντές του κινήματος για την προσπάθεια του τελευταίου έτους.

Όπως ανέφερε, «από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, το Άλμα θα εκπροσωπηθεί στη νέα Βουλή με τέσσερις ή πέντε βουλευτές», οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, θα υπερασπίζονται τη διαφάνεια, τα δικαιώματα των πολιτών και το κράτος δικαίου, ενώ θα αντιπαρατίθενται σε «μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

«Οι κινδυνολόγοι και όσοι πίστευαν και ισχυρίζονταν ότι το Άλμα θα είναι αυτός που θα προκαλέσει το χάος, θα αντιληφθούν ότι το Άλμα θα είναι πηγή σταθερότητας, πηγή μετριοπάθειας, πηγή ορθολογισμού», δήλωσε ο κ. Μιχαηλίδης, προσθέτοντας ότι «από αύριο, λοιπόν, τελειώνουν τα λόγια και αρχίζουν οι πράξεις».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κίνημα έχει ήδη αποδείξει την ειλικρίνειά του απέναντι στους πολίτες, σημειώνοντας πως «αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο, με την κοινοβουλευτική ομάδα που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης».

Κληθείς να σχολιάσει το εκλογικό ποσοστό του κόμματος, σημείωσε ότι δημοσκοπικά υπήρχαν ενδείξεις για διψήφια ποσοστά, ωστόσο, όπως είπε, οι κομματικοί μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων «κατάφεραν να επαναφέρουν» τους ψηφοφόρους τους. «Αυτό είναι αποδεκτό. Ο λαός μίλησε και όλοι ακούμε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές του 2028, σημείωσε ότι στρατηγικός στόχος του Άλμα παραμένει η αλλαγή της διακυβέρνησης της χώρας. Όπως δήλωσε, «οι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη είναι καιρός να παραδώσουν την εκτελεστική εξουσία. Αυτός, λοιπόν, παραμένει ο πρώτος μας στόχος. Αρκετά έχουμε υποστεί από αυτή τη διακυβέρνηση».

Σε ερώτηση κατά πόσο ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, διευκρίνισε ότι ουδέποτε έθεσε τη δική του υποψηφιότητα ως αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών στόχων του κινήματος, προσθέτοντας πως «ακριβώς αυτό καταρρίπτει έναν παντελώς έωλο ισχυρισμό ότι όλα αυτά είχαν προσωποπαγή κίνητρα».