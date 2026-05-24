Αμφίβολη η παραίτηση Αναστασίου στην ΕΔΕΚ - Τον έπεισαν να γυρίσει πίσω τα στελέχη

Άγνωστη η τύχη της ΕΔΕΚ καθώς δεν εξασφάλισε έδρες στη Βουλή μετά από 50 χρόνια.

Την πρόθεση του να παραιτηθεί από την προεδρία της ΕΔΕΚ φαίνεται να εξήγγειλε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων έχει ξεπεράσει το 90% και η ΕΔΕΚ μετά από πάνω από 50 χρόνια δεν εξασφάλισε έδρες στη Βουλή.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στα γραφεία της ΕΔΕΚ, μετά την εξαγγελία της παραίτησης τους, ο Νίκος Αναστασίου κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο και τα στελέχη του κόμματος 

Εξήγγειλε την πρόθεση του να υποβάλει παραίτηση και στην είσοδο των γραφείων, στελέχη τον έπεισαν να γυρίσει πίσω και να μην παραιτηθεί, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους.

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η παραίτηση, ούτε έκανε ο ίδιος δηλώσεις.

 

