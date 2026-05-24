Νέος εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή ο Πέτρος Νακούζη - Νίκη με ανατροπή απέναντι στον Μάριο Μαυρίδη

Τον Πέτρο Νακούζη ανέδειξε η κάλπη ως νέο Αντιπρόσωπο της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επικρατώντας του Μάριου Μαυρίδη σε μια αναμέτρηση με υψηλή συμμετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εφόρου Εκλογής Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, δικαίωμα ψήφου είχαν 4.624 εγγεγραμμένοι εκλογείς, εκ των οποίων προσήλθαν στις κάλπες 3.186, καταγράφοντας ποσοστό συμμετοχής 68,90%. Η αποχή διαμορφώθηκε στο 31,10%.

Από το σύνολο των ψηφοδελτίων, 3.125 κρίθηκαν έγκυρα, 34 άκυρα και 27 λευκά.

Ο Πέτρος Νακούζη εξασφάλισε 1.606 ψήφους, ποσοστό 51,39%, έναντι 1.519 ψήφων και ποσοστού 48,61% που έλαβε ο ανθυποψήφιός του, Μάριος Μαυρίδης.

Με βάση τα αποτελέσματα, ο κ. Νακούζη εκλέγεται Αντιπρόσωπος της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η επίσημη ανακήρυξή του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.