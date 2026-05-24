Οι χαμένοι των βουλευτικών εκλογών – Τα ποσοστά των κομμάτων που δεν εισήλθαν στη Βουλή

Οι βουλευτικές εκλογές δεν ανέδειξαν μόνο τους νικητές της κάλπης, αλλά και μια μεγάλη λίστα πολιτικών σχηματισμών και ανεξάρτητων που έμειναν εκτός Βουλής, παρά τη μάχη που έδωσαν για μια θέση στη Βουλή.

Από ιστορικά κόμματα που βρέθηκαν εκτός μέχρι νεότερους σχηματισμούς που επένδυσαν στη δυσαρέσκεια και την αντισυστημική ψήφο, το εκλογικό αποτέλεσμα άφησε πίσω του ηχηρούς χαμένους.

Η ΕΔΕΚ, το Κίνημα Κυνηγών, η ΔΗΠΑ και το ΒΟΛΤ βρέθηκαν μια ανάσα από το κατώφλι της Βουλής, χωρίς όμως να καταφέρουν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναδιαμόρφωσε τον πολιτικό χάρτη και άφησε εκτός κοινοβουλευτικού παιχνιδιού κόμματα με χιλιάδες ψήφους.

Δείτε τα ποσοστά και τις ψήφους των χαμένων των εκλογών:

ΕΔΕΚ: 3.3% - 12.097 ψήφοι

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 3,2% - 11.890 ψήφοι

Δημοκρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ): 3,1% - 11.695 ψήφοι

ΒΟΛΤ: 3,1% - 11.487 ψήφοι

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 2% - 7.265 ψήφοι

Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ): 0,7% - 2.628 ψήφοι

Σήκου Πάνω: 0,5% - 1.898 ψήφοι

Αγρονόμος – Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: 0,3% - 1.044 ψήφοι

Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ): 0,3% - 1.020 ψήφοι

Πράσινο Κόμμα Κύπρου: 0,1% - 509 ψήφοι

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: 0,1% - 493 ψήφοι

Σάββα Κυριάκος (Ανεξάρτητος): 0,1% - 194 ψήφοι

Κάτσιη Ιφιγένεια (Ανεξάρτητη): 0% -  74 ψήφοι

Χριστοδούλου Χριστόδουλος (Ανεξάρτητος): 0% - 64 ψήφοι

Μακρίδης Αλέξης (Ανεξάρτητος): 0% - 59 ψήφοι

Ευστρατίου Ανδρέας (Ανεξάρτητος): 0% - 45 ψήφοι

Τενίζης Μάριος (Ανεξάρτητος): 0% - 40 ψήφοι

Ακρο – αριστερή αντίσταση Κομμουνισμός: 0% - 39 ψήφοι

Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία: 0% - 33 ψήφοι

Ροτσίδης Χριστάκης (Ανεξάρτητος): 0% - 18 ψήφοι

Σταύρου Λουκάς (Ανεξάρτητος): 0% - 17 ψήφοι

Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος (Ανεξάρτητος): 0% - 14 ψήφοι

 

