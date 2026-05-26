Ανακήρυξη με πολιτικά μηνύματα

Με χαμόγελα ικανοποίησης από τους νικητές και εμφανή ανακούφιση από όσους εξασφάλισαν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη ανακήρυξη των 56 νέων βουλευτών που εξελέγησαν στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, σφραγίζοντας έτσι και τυπικά τη νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η διαδικασία, υπό τον γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, κατέγραψε τις πρώτες εικόνες της επόμενης πολιτικής ημέρας, με νέους συσχετισμούς, πρόσωπα και πολιτικά μηνύματα. Η πρώτη συνεδρία της νέας Βουλής έχει οριστεί για τις 4 Ιουνίου.

Η σύνθεση της νέας Βουλής

Η διαδικασία άρχισε με την ανακήρυξη των βουλευτών που εξασφάλισαν έδρα από την πρώτη κατανομή, με βάση τη σειρά των κομμάτων και τους σταυρούς προτίμησης. Στη Λευκωσία, την ανακήρυξη πραγματοποίησε ο Έφορος Εκλογής Ανδρέας Χατζηπάκκος. Από το ΑΚΕΛ ανακηρύχθηκαν ο Στέφανος Στεφάνου, ο Γιώργος Λουκαΐδης, ο Χρίστος Χριστοφίδης και ο Άριστος Δαμιανού. Από το ΑΛΜΑ εξελέγη ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Από τον ΔΗΣΥ ανακηρύχθηκαν οι Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου και Χαράλαμπος Πετρίδης. Από το ΔΗΚΟ εξελέγη ο Νικόλας Παπαδόπουλος, από το ΕΛΑΜ ο Χρίστος Χρίστου, ενώ από την Άμεση Δημοκρατία ο Γιάννης Λαούρης, μετά την επιλογή του Φειδία Παναγιώτου να διατηρήσει την έδρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη Λεμεσό, όπου τη διαδικασία χειρίστηκε η Έφορος Εκλογής Έμιλυ Διονυσίου, από το ΑΚΕΛ ανακηρύχθηκαν οι Εφραίμ Χρίστου και Μαρίνα Νικολάου, με τον Εφραίμ Χρίστου να αποτελεί τον νεότερο βουλευτή της νέας σύνθεσης αφού είναι μόλις 24 ετών. Από τον ΔΗΣΥ εξελέγησαν οι Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης και Μιχάλης Φελλάς, από το ΔΗΚΟ ο Πανίκος Λεωνίδου και από το ΕΛΑΜ ο Πόλυς Ανωγυριάτης. Στην Αμμόχωστο, η Έφορος Εκλογής Φλωρεντία Γεωργίου ανακήρυξε από το ΑΚΕΛ τους Νίκο Κέττηρο και Γιώργο Κουκουμά, από τον ΔΗΣΥ τους Γιώργο Κάρουλλα, Νίκο Γεωργίου και Γιώργο Λυσσανδρίδη, καθώς και τον Λίνο Παπαγιάννη από το ΕΛΑΜ. Στη Λάρνακα ανακηρύχθηκαν ο Ανδρέας Πασιουρτίδης από το ΑΚΕΛ και η Αννίτα Δημητρίου από τον ΔΗΣΥ, ενώ στην Πάφο ο Βαλεντίνος Φακοντής από το ΑΚΕΛ και ο Χαράλαμπος Πάζαρος από τον ΔΗΣΥ.

Οι Βουλευτές δεύτερης και τρίτης κατανομής

Ακολούθησε η δεύτερη και τρίτη κατανομή, την οποία διεκπεραίωσε ο Ελίκκος Ηλία. Από τη διαδικασία αυτή, στη Λευκωσία ανακηρύχθηκαν ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου από το ΑΚΕΛ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από το ΑΛΜΑ, οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης από το ΔΗΚΟ, καθώς και οι Μάριος Πελεκάνος και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους από το ΕΛΑΜ. Στη Λεμεσό ανακηρύχθηκαν η Αργεντούλλα Ιωάννου, ο Μιχάλης Παρασκευάς, ο Δημήτρης Σούγλης, ο Μιχάλης Κουνούνης και ο Ευγένιος Χαμπουλλάς. Στην Αμμόχωστο οι Γιαννάκης Γαβριήλ, Λίτσα Δρουσιώτου, Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη, Ζαχαρίας Κουλίας και Λίνος Χατζηγεωργίου. Στη Λάρνακα οι Πανίκος Ξιούρουππας, Ανδρέας Αποστόλου, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και Σωτήρης Ιωάννου. Στην Πάφο οι Δημήτρης Μπάρος, Χρύσανθος Σαββίδης και Νικολέττα Κωνσταντίνου, ενώ στην Κερύνεια οι Αναστασία Χάσικου, Αδάμος Ασπρής και Δήμος Γεωργιάδης.

Τα πολιτικά μηνύματα

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ηχηρό μήνυμα υπέρ της σταθερότητας, της υπευθυνότητας και απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα. Όπως ανέφερε, ο στόχος για ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία επιτεύχθηκε και η επόμενη ημέρα απαιτεί σοβαρότητα και συνέπεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δέχθηκε συγχαρητήρια τηλεφωνήματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Πολιτικά σχόλια προκάλεσε και η παρουσία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία επέστρεψε στη Βουλή μέσω του ΑΛΜΑ. Ο θερμός χαιρετισμός της με την Αννίτα Δημητρίου και τον Δημήτρη Δημητρίου σχολιάστηκε, όπως και η έκδηλη αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με την ηγεσία του ΑΚΕΛ.