Άνθρωποι του Προεδρικού στήριξαν υποψηφίους του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ και του ΔΗΣΥ - Η ανάγνωση του Μαρίνου Κλεάνθους για την ήττα της ΔΗΠΑ

Άνθρωποι που μπαινόβγαιναν στο Προεδρικό Μέγαρο προτίμησαν να στηρίξουν υποψηφίους από άλλα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ), αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ Μαρίνος Κλεάνθους σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας ότι κάποιες κάλπες το δείχνουν καθαρά.

Ο κ. Κλεάνθους προχώρησε σε μια πρώτη ανάγνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, αναφέροντας τρεις λόγους για τους οποίους η ΔΗΠΑ ηττήθηκε και δεν εισήλθε στη Βουλή.

Ως πρώτο λόγο αναφέρει τη λογική της χαμένης ψήφου, λέγοντας ότι οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τη ΔΗΠΑ στο 1% - 1,5%. Πρόσθεσε δε ότι τα κανάλια δεν καλούσαν την ΔΗΠΑ στα debates, με αποτέλεσμα να μην ακουστούν οι θέσεις του κόμματος.

Ως δεύτερο λόγο αναφέρει «μια σειρά από οργανωτικά και εσωτερικά προβλήματα σε κάποιες επαρχίες, ειδικά Λεμεσό και Αμμόχωστο». Προσθέτει δε ότι διέκρινε αυτά τα προβλήματα κατά την περίοδο των ευρωεκλογών του 2024, υπενθυμίζοντας μάλιστα σχετική του δήλωση, όπου είχε πει δημόσια «είτε θα αλλάξουμε, είτε θα βουλιάξουμε». Σημείωσε επίσης ότι από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής φάνηκε ότι δεν επιλύθηκαν τα συγκεκριμένα προβλήματα.

O τρίτος λόγος που επικαλείται ο κ. Κλεάνθους για να ερμηνεύσει την ήττα της ΔΗΠΑ αφορά το Προεδρικό. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι το κόμμα δεν είχε τη βοήθεια των φίλων της. «Όλων εκείνων», προσθέτει, «που δεν ήταν ΔΗΠΑ αλλά συμπαθούσαν την ΔΗΠΑ επειδή στήριξαν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη». Ακολούθως εξηγεί ότι αναφέρεται σε «μια σειρά από άτομα, πολίτες, παράγοντες που μπαινοβγαίνουν στο προεδρικό και από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα από την κομματική τους ιδιότητα, στήριξαν τον νυν Πρόεδρο». Όλοι αυτοί, όπως είπε, δεν μας πολέμησαν αλλά προτίμησαν να στηρίξουν υποψηφίους από άλλα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ)». Πρόσθεσε δε ότι «κάποιες κάλπες το δείχνουν καθαρά!».

Μάλιστα αναφέρθηκε και σε κάποια παραπολιτικά σχόλια και διαδόσεις, τονίζοντας ότι «φάνηκε πως και σε αυτό υπάρχει παρασκήνιο». Πρόσθεσε ότι μπήκαν διλήμματα και ξεδιπλώθηκαν στρατηγικές του 2028.» Σεβαστό», συμπλήρωσε, «αλλά για εμάς ήταν λίγο.. ανέντιμο!».

Αυτούσια η ανάρτηση του Μαρίνου Κλεάνθους:

ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ

Μια πρώτη ανάγνωση, 48 ώρες μετά το τελικό αποτέλεσμα και αφού αρχίσαμε να βλέπουμε τα ποσοστά στις κάλπες, τρείς φαίνονται να είναι οι κύριοι λόγοι που χάσαμε και δεν μπήκαμε στην Βουλή.

Κατ αρχάς η λογική και η νοοτροπία πως «ψήφος στην ΔΗΠΑ είναι χαμένη ψήφος!».

Οι δημοσκοπήσεις μας έδειχναν κολλημένους από 1 %- 1,5 %. (Ίσως στο τέλος να ξεθάρρεψαν αλλά ήταν «πολύ λίγο – πολύ αργά!»)

Τα κανάλια δεν μας καλούσαν στα debates με αποτέλεσμα να χαθούμε στην πολυφωνία των υπολοίπων. Το μήνυμα και η παρουσία μας δεν πέρασε εκεί που έπρεπε.

Γι αυτό και όσοι μας ψήφισαν ήταν πραγματικά ήρωες που ως άλλοι οδυσσείς κώφευσαν στις σειρήνες και τόλμησαν να μας ακολουθήσουν ως το τέλος. Τους ευχαριστώ και δημόσια!

Η απουσία μας από τα debates έδωσε χώρο και χρόνο στο ΔΗΚΟ. Ο Νικόλας έκανε πολύ καλές εμφανίσεις , φάνηκε πειστικός και κέρδισε μια μερίδα ψηφοφόρων μας που αμφιταλαντεύονταν μεταξύ ΔΗΠΑ – ΔΗΚΟ.

Ο δεύτερος λόγος είναι μια σειρά από οργανωτικά και εσωτερικά προβλήματα σε κάποιες επαρχίες, ειδικά Λεμεσό και Αμμόχωστο. Τα είχα δει από τις ευρωεκλογές του 2024. Είχα μάλιστα πει δημόσια «είτε θα αλλάξουμε, είτε θα βουλιάξουμε» . Τα είχαμε συζητήσει. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως δεν τα λύσαμε. Έχω και εγώ ευθύνη που δεν ήμουν όσο έντονος θα έπρεπε.

Ο τρίτος λόγος, είναι πως δεν είχαμε τη βοήθεια των φίλων μας. Όλων εκείνων, δηλαδή, που δεν ήταν ΔΗΠΑ αλλά συμπαθούσαν την ΔΗΠΑ επειδή στήριξαν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. Αναφέρομαι σε μια σειρά από άτομα, πολίτες, παράγοντες που μπαινοβγαίνουν στο προεδρικό και από την πρώτη στιγμή, ανεξάρτητα από την κομματική τους ιδιότητα, στήριξαν τον νυν Πρόεδρο. Όλοι αυτοί δεν μας πολέμησαν αλλά προτίμησαν να στηρίξουν υποψηφίους από άλλα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ). Κάποιες κάλπες το δείχνουν καθαρά!

Αν αληθεύουν και κάποια παραπολιτικά σχόλια και διαδόσεις, φάνηκε πως και σε αυτό υπάρχει παρασκήνιο. Μπήκαν διλήμματα και ξεδιπλώθηκαν στρατηγικές του 2028. Σεβαστόν! Αλλά για εμάς ήταν λίγο.. ανέντιμο!

Πήραμε κόστος -δυσανάλογα μεγάλο- για την στήριξή μας στην κυβέρνηση. Ίσως αυτά τα άτομα έπρεπε να το σκεφτούν λίγο διαφορετικά και να επικρατήσει μια άλλη λογική.

Σήμερα, η ΔΗΠΑ το μόνο κεντρώο κόμμα που είχε θετική διάθεση για λύση στο συμφωνηθέν πλαίσιο λύσης απουσιάζει από το Εθνικό Συμβούλιο. Και αυτό ενώ προσεχώς έρχεται θύελλα !

Θα είναι απούσα και από την Βουλή. Ενώ αποδείξαμε πως είχαμε τον τρόπο να συνθέτουμε και να προωθούμε κρίσιμα νομοσχέδια.

Γι αυτό και ξανά εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα Βουλή αλλά και καλή τύχη στην κυβέρνηση!

ΥΓ1: Έρχονται κρίσιμες μέρες για το κυπριακό. Τουλάχιστον αυτό φαινόταν στον ορίζοντα μέχρι πρόσφατα. Εμείς οι πολίτες που θέλουμε λύση και δεν φοβόμαστε την προοπτική της επανένωσης θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση! Ο προοδευτικός κόσμος της Κύπρου, οι δημοκράτες, το πράσινο κίνημα και μια σειρά από ομάδες με κοινωνικές ευαισθησίες έχουμε ρόλο την επόμενη μέρα. Αρκεί να οργανωθούμε και να το πιστέψουμε!

ΥΓ2: Ευχαριστώ ξανά δημόσια τους φίλους που πίστεψαν στην υποψηφιότητά μου και με στήριξαν. Σας χρωστώ πολλά! Ήρθα δεύτερος όμως! Με διαφορά. Παρά τον ενθουσιασμό, τη στήριξη και την ευρύτερη θετική αποδοχή που εισέπραττα από πάρα πολλούς! Και παρά το σκληρό αγώνα! Είναι η τρίτη μάχη που δίνω χωρίς αποτέλεσμα σε 5 χρόνια. Και αυτό είναι επίσης ένα μήνυμα που πρέπει να αξιολογήσω την κατάλληλη στιγμή . Για την επόμενη μέρα. Για το που στέκω αλλά και για το πως προχωρώ!