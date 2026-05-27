Συνάντηση Νικόλα και Στέφανου σε ουδέτερο έδαφος για την προεδρία της Βουλής – Διαψεύδεται το σενάριο για Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία της Βουλής πρόταξε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος κατά τη σημερινή συνάντηση με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σε ουδέτερο έδαφος και υπήρξε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της προεδρία της Βουλής.

Πηγή εντός του ΑΚΕΛ διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι ο Στέφανος Στεφάνου έθεσε στο τραπέζι το όνομα της αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ και βουλεύτριας Χριστιάνας Ερωτοκρίτου. Τόνισε δε πως δεν θα ήταν ορθό το ΑΚΕΛ να αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κόμματος. Σε πρώτη φάση, είπε, τέθηκαν οι αρχικές θέσεις του κάθε κόμματος. Σημείωσε δε ότι στο ΑΚΕΛ οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και πως θα συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο την ερχόμενη Τρίτη για να συζητήσει το θέμα και να εξετάσει όλα τα σενάρια που υπάρχουν ενώπιον του κόμματος.

Είναι γνωστό πάντως ότι το ΑΚΕΛ αποκλείει τη στήριξη σε υποψήφιο του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, ενώ σήμερα ο γ.γ. του κόμματος δήλωσε ότι θα υπάρξει διάλογος με το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δήλωσε σήμερα ότι είχε επαφή και με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδία Παναγιώτου. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει ακόμη καταλήξει σε κάποια στρατηγική για το θέμα της προεδρίας της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα υπήρξε επαφή μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ και της προέδρου του ΔΗΣΥ, οι οποίοι συζήτησαν και το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ξεκαθάρισε στον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι δεν μπορεί παρά να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, επικαλούμενη τη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, γεγονός που δημιούργησε μια ισχυρή τάση εντός της παράταξης που θεωρεί ότι το κόμμα της Δεξιάς οφείλει να επαναδιεκδικήσει το συγκεκριμένο αξίωμα χωρίς συνδιαλλαγές και άλλους σχεδιασμούς.