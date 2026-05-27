Άνοιξε ο διάλογος για την προεδρία της Βουλής: «Αννίτα μέχρι τέλους» ζητά η βάση του ΔΗΣΥ – Σε αναζήτηση συμμαχιών τα κόμματα

Τον κύκλο των διαβουλεύσεων για την προεδρία της Βουλής άνοιξαν χθες οι πρόεδροι του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ, οι οποίοι πραγματοποίησαν μια πρώτη επαφή για βολιδοσκόπηση των προθέσεων του κάθε κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατά τη συνάντηση η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ενημέρωσε τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών προκάλεσε κλίμα ευφορίας στο κόμμα της και δημιούργησε μια κυρίαρχη τάση ανάμεσα στα κομματικά στελέχη και τους συναγερμικούς ψηφοφόρους για επαναδιεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τη συνομιλήτριά του ότι υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από μέρους του ΔΗΚΟ για την προεδρία της Βουλής με τον ίδιον υποψήφιο.

Κλίμα ευφορίας

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το θέμα της προεδρίας της Βουλής δεν έχει τεθεί ακόμη ενώπιον των συλλογικών οργάνων του ΔΗΣΥ και ούτε έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο ηγεσίας. Ωστόσο η θέση ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ πρέπει να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της Βουλής αποτελεί την κυρίαρχη τάση.

Συγκεκριμένα, στα κομματικά στελέχη αλλά και στους ψηφοφόρους του κόμματος υπάρχει κλίμα ευφορίας για το αποτέλεσμα της κάλπης. Όλοι θεωρούν ότι ο ΔΗΣΥ και η πρόεδρος του κόμματος είναι οι νικητές των βουλευτικών εκλογών. Μάλιστα η ανάγνωση του αποτελέσματος της Κυριακής από τα στελέχη και τους ψηφοφόρους είναι ότι μεγάλο ρόλο είχε και η πετυχημένη προεδρία της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή την περασμένη πενταετία. Τονίζουν δε ότι αυτό αναγνωρίζεται ευρύτερα από την κοινωνία και αναφέρουν ότι διαφάνηκε και σε δημοσκόπηση για την προεδρία της Βουλής όπου η Αννίτα Δημητρίου ήταν το πιο δημοφιλές πολιτικό πρόσωπο.

Η κυρίαρχη τάση στα κομματικά στελέχη είναι ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να πορευτεί έντιμα και με καθαρό τρόπο, βάζοντας το καλό του τόπου πάνω από όλα. Τονίζουν ότι η πρόεδρος του κόμματος πρέπει να επαναδιεκδικήσει την προεδρία χωρίς συνδιαλλαγές και άλλους σχεδιασμούς. Εκφράζεται πλέον ανοικτά η άποψη ότι η Αννίτα Δημητρίου θα πρέπει να είναι υποψήφια για την προεδρία της Βουλής μέχρι τέλους και ανεξαρτήτως της στάσης των υπολοίπων κομμάτων. Το πιο πάνω κλίμα είναι που μετέφερε στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ η Αννίτα Δημητρίου χθες, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα των εκλογών και η βάση του κόμματος δεν επιτρέπουν στην ίδια να μην είναι υποψήφια.

Το ΔΗΚΟ

Χθες συνεδρίασε η Γραμματεία του ΔΗΚΟ για να συζητήσει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν ήταν και το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Συγκεκριμένα, τα μέλη του συλλογικού οργάνου ανέλυσαν τα θετικά και τα αρνητικά των εν δυνάμει υποψηφιοτήτων για την προεδρία της Βουλής, κυρίως του ΔΗΚΟ, του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ. Εξέτασαν επίσης τα διάφορα σενάρια των πιθανών συνεργασιών για εκλογή προέδρου της Βουλής και διαφάνηκε ότι το κεντρώο κόμμα δεν αποκλείει κανέναν.

Τα μέλη της Γραμματείας αποφάσισαν ότι το κόμμα θα πρέπει να αναζητήσει πολιτική υποστήριξη για την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου και πως πρέπει να απευθυνθεί και προς τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα το ΔΗΚΟ θα προσπαθήσει να πείσει για τον θετικό ρόλο που μπορεί να έχει μια ενδεχόμενη προεδρία του Νικόλα Παπαδόπουλου στη Βουλή, όπως για παράδειγμα η δίκαιη μεταχείριση των κομμάτων της Αριστεράς και της Δεξιάς από έναν κεντρώο πολιτικό. Ήδη ο πρόεδρος του κόμματος ενημέρωσε την Αννίτα Δημητρίου ότι δέχεται πιέσεις ώστε το ΔΗΚΟ να στραφεί προς αναζήτηση στήριξης από το ΑΚΕΛ.

Ανοιχτή ατζέντα

Μέχρι χθες το ΑΚΕΛ δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της διαδικασίας εκλογής του νέου προέδρου της Βουλής, ωστόσο οι εξελίξεις δημιουργούν πίεση προς το κόμμα της Αριστεράς για επίσπευση των εσωκομματικών διεργασιών και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Η Κεντρική Γραμματεία του κόμματος συνεδριάζει κάθε πρωί και σήμερα αναμένεται ότι θα συζητήσει το θέμα, λόγω και της χθεσινής επαφής του Νικόλα Παπαδόπουλου με την Αννίτα Δημητρίου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει τον διάλογο με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, πλην του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ. Το κόμμα της Αριστεράς θα προσέλθει στον διάλογο με ανοιχτή ατζέντα και όχι με συγκριμένη πρόταση για στήριξη δικού του υποψηφίου. Εάν όμως αποφασίσει τελικά να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, τότε προτεραιότητα έχει ο γ.γ. του κόμματος Στέφανος Στεφάνου αλλά αυτό θα αποφασιστεί σε επίπεδο Πολιτικού Γραφείου.

ΕΛΑΜ

Ούτε στο ΕΛΑΜ έχει προχωρήσει ο διάλογος για το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Χθες η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά και εξέτασε ορισμένα ζητήματα όπως το ενδιαφέρον των βουλευτών του κόμματος για συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ωστόσο δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Ενδεχομένως το ζήτημα να απασχολήσει σήμερα την ομάδα των βουλευτών του ΕΛΑΜ. Φαίνεται ωστόσο να υπάρχει μια πρώτη σκέψη για διεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής από βουλευτή του κόμματος και ενδεχομένως αυτός να μην είναι ο πρόεδρος Χρίστος Χρίστου αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο.

Αν και κομματική πηγή δήλωσε στον «Π» ότι θα προσέλθουν στον διάλογο με άλλα κόμματα με ανοιχτή ατζέντα, ωστόσο χθες ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι το κόμμα θα διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής και θα τηρήσει στάση αποχής εάν στον δεύτερο γύρο περάσουν ο Στέφανος Στεφάνου και η Αννίτα Δημητρίου.

ΑΛΜΑ

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρία της μεταβατικής Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος ΑΛΜΑ με την κοινοβουλευτική ομάδα και φαίνεται ότι θα τεθεί προς συζήτηση το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις, ωστόσο το Κίνημα έχει ήδη αποκλείσει τη συνεργασία με το ΕΛΑΜ αλλά και τη στήριξη τυχόν υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου και του Νικόλα Παπαδόπουλου. Φαίνεται επίσης ότι η στάση αποχής δεν αποτελεί επιλογή για το Κίνημα όταν και εφόσον ευνοεί την εκλογή συγκεκριμένων προσώπων και δεν αποκλείεται να στηρίξει την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου εάν υπάρξει ως επιλογή.