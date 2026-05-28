Σφράγισε η υποψηφιότητά της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής

Την υποψηφιότητά της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής ενέκρινε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ στη σημερινή τακτική του συνεδρία, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα που συνδρίασε για πρώτη φορά σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα υπήρξε επαφή μεταξύ της πρόεδρου του ΔΗΣΥ με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, οι οποίοι συζήτησαν και το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ξεκαθάρισε στον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι δεν μπορεί παρά να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, επικαλούμενη τη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, γεγονός που δημιούργησε μια ισχυρή τάση εντός της παράταξης που θεωρεί ότι το κόμμα της Δεξιάς οφείλει να επαναδιεκδικήσει το συγκεκριμένο αξίωμα χωρίς συνδιαλλαγές και άλλους σχεδιασμούς.

Στο μεταξύ, σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, η οποία αποφάσισε ότι νέος κοιβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος είναι ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου.

