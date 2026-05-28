Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Σφράγισε η υποψηφιότητά της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ ενέκρινε την υποψηφιότητά της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής, ενώ σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Την υποψηφιότητά της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής ενέκρινε το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ στη σημερινή τακτική του συνεδρία, αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα που συνδρίασε για πρώτη φορά σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα υπήρξε επαφή μεταξύ της πρόεδρου του ΔΗΣΥ με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, οι οποίοι συζήτησαν και το θέμα της προεδρίας της Βουλής. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ξεκαθάρισε στον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι δεν μπορεί παρά να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, επικαλούμενη τη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, γεγονός που δημιούργησε μια ισχυρή τάση εντός της παράταξης που θεωρεί ότι το κόμμα της Δεξιάς οφείλει να επαναδιεκδικήσει το συγκεκριμένο αξίωμα χωρίς συνδιαλλαγές και άλλους σχεδιασμούς.

Στο μεταξύ, σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ, η οποία αποφάσισε ότι νέος κοιβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος είναι ο βουλευτής Λευκωσίας Δημήτρης Δημητρίου.

Περισσότερα σε λίγο…

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΔΗΣΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα