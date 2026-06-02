Η Κύπρος έχασε τη μάχη στον ΟΗΕ - Πρόεδρος ο υποψήφιος του Μπαγκλαντές

Ο Χαλιλούρ Ραχμάν από το Μπαγκλαντές εξελέγη Πρόεδρος της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο κ. Ραχμάν έλαβε 99 ψήφους, ενώ ο υποψήφιος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβης Ανδρέας Κακούρης, έλαβε 91 ψήφους.

Τα κράτη μέλη που ήταν παρόντα και ψήφισαν ανήλθαν σε 190, ενώ η απαιτούμενη πλειοψηφία για την εκλογή ήταν 96 ψήφοι.

Συγχαίρει ΥΠΕΞ Μπαγκλαντές για την εκλογή του για Προεδρία 81ης ΓΣ ΟΗΕ η Λευκωσία

Η Κύπρος, σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών συγχαίρει τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλαντές, Khalilur Rahman, για την εκλογή του για την Προεδρία της 81ης Γενικής Συνέλευσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που στήριξαν την κυπριακή υποψηφιότητα για την Προεδρία της 81ης Γενικής Συνέλευσης. Εκφράζει δε, «ιδιαίτερες ευχαριστίες» προς τον υποψήφιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέα Κακούρη, «για το ξεκάθαρο όραμά του για μια Προεδρία αφοσιωμένη στην πρακτική πολυμέρεια, που να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και να διασφαλίζει ότι ο ΟΗΕ λειτουργεί προς όφελος όλων, το οποίο παρουσίασε ευρέως κατά τους τελευταίους μήνες».

«Συγχαίρουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλαντές, Khalilur Rahman, για την εκλογή του και προσβλέπουμε σε μια Προεδρία προσηλωμένη στις αρχές της πολυμέρειας, της αμεροληψίας και της συλλογικής δράσης προς όφελος όλων των κρατών μελών», αναφέρει το Υπουργείο.

Η Κύπρος, σημειώνει, θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά, με συνέπεια και υπευθυνότητα, για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και την προώθηση των αρχών και αξιών του ΟΗΕ, με σταθερή προσήλωση σε μια αποτελεσματική πολυμέρεια με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη.