Πληροφορίες συνδέουν τη φωτιά στην Ψημολόφου με παράνομο σκυβαλότοπο (βίντεο)

Πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές συνδέουν την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στην Ψημολόφου με το ζήτημα των παράνομων σκυβαλότοπων στην περιοχή, ενώ η διερεύνηση των αιτιών συνεχίζεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε σημείο όπου έχουν κατά καιρούς καταγραφεί καταγγελίες για παράνομη απόρριψη αποβλήτων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια πρόκλησής της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 στην τοποθεσία «Βουνός» της κοινότητας Ψημολόφου, στην επαρχία Λευκωσίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση δασοπυροσβεστικών δυνάμεων.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 18:10, αφού κατέκαψε περίπου δύο εκτάρια με χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 20 μέλη του Τμήματος Δασών με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και 10 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών της κοινότητας, οι οποίοι συνέδραμαν με γεωργικούς ελκυστήρες και εκσκαφείς.

Το Τμήμα Δασών αναφέρει ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.