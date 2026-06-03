Αχιλλέας Αιμιλιανίδης για την υπόθεση «Σάντη»: Κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα

Τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών που παρουσιάστηκαν σήμερα Τρίτη από τον Αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη και τον Εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης Βύρωνα Βύρωνος, φαίνεται να αποδομούν τους βασικούς ισχυρισμούς και τις καταγγελίες που είχε προβάλει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης στο πλαίσιο της υπόθεσης «Σάντυ», η οποία συνδέθηκε με αναφορές περί κυκλώματος διαφθοράς και διαπλοκής με εμπλοκή πολιτικών προσώπων, δικαστικών λειτουργών και οικονομικών παραγόντων.

Το ζήτημα σχολίασε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση και στην Κάτια Σάββα, ο Καθηγητής Νομικής και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Όπως ανέφερε, παραμένει άγνωστο ποιο ήταν το κίνητρο της γυναίκας που παρουσιάζεται ως βασική μάρτυρας και για ποιο λόγο διοχέτευε πληροφορίες προς τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, ο οποίος την εκπροσωπούσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

«Ήταν για να εντυπωσιάσει τον Νίκο Κληρίδη; Γιατί επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα ονόματα για την κατασκευή των μηνυμάτων; Μπορεί να είναι και αντικείμενο της δεύτερης έρευνας ή να έχει απαντήσεις η Αστυνομία και να μην μας τι έχει δώσει. Καλό θα ήταν στο πλαίσιο παρουσίασης μιας έρευνας να παρουσιαστούν. Ένα άλλο στοιχείο για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι ο δικαστής δεν ήταν ο user 6 που συνομιλούσε με τη Σάντυ. Ποιος ήταν; Ήταν κάτι που κατασκεύασε και ενεργούσε ως user 6;. Το μήνυμα που έστειλε ο τέως Γενικός Εισαγγελέας στον δικαστή. Απαντήθηκε; Δεν απαντήθηκε;»

Κληθείς από την κα Σάββα να σχολιάσει γιατί η Αστυνομία δεν προχώρησε παράλληλα στη διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να υπήρχαν παραδοχές και στοιχεία που έχρηζαν εξέτασης, ο κ. Αιμιλιανίδης εκτίμησε ότι ενδεχομένως να μην λήφθηκαν ανακριτικές καταθέσεις από πρόσωπα που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση.

«Ο κύριος Δρουσιώτης για παράδειγμα, να πούμε το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, είχε πάει να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση. Εάν η Αστυνομία έχει σκοπό να του πάρει κατάθεση ως κατηγορούμενος, πρέπει να του πάρει ανακριτική κατάθεση και να του θέσει τα ερωτήματα.»