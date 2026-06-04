Μάχη μέχρι τέλους για την προεδρία της Βουλής: Στον αέρα η υποψηφιότητα Νικόλα – Kingmaker η Άμεση Δημοκρατία

Χωρίς τελικές αποφάσεις ολοκληρώθηκε η κοινή συνεδρία της Γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, η οποία άρχισε στις 11 το πρωί και διακόπηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι για διάλειμμα. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής δείχνει ότι το ΔΗΚΟ δεν κατάφερε ακόμη να εξασφαλίσει τη στήριξη άλλων κομμάτων ώστε να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων για να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ θα συνεδριάσουν εκ νέου μετά το μεσημέρι για να εξετάσουν τα δεδομένα και όλα τα σενάρια που έχει ενώπιον του το κόμμα. Μετά την απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας του ΑΚΕΛ υπέρ της υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου, το ΔΗΚΟ στράφηκε προς το ΕΛΑΜ και την Άμεση Δημοκρατία. Η εξασφάλιση στήριξης από τα δύο κόμματα είναι το μοναδικό σενάριο που διασφαλίζει στον Νικόλα Παπαδόπουλο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Οι 8 ψήφοι του ΔΗΚΟ, οι 8 ψήφοι του ΕΛΑΜ και οι 4 της Άμεσης Δημοκρατίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση 20 ψήφων. Σε αυτή την περίπτωση ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα μπορέσει να κερδίσει σε ψήφους την Αννίτα Δημητρίου η οποία συγκεντρώνει τις 17 ψήφους του ΔΗΣΥ.

Πάντως, ο γενικός γραμματέας του κόμματος δήλωσε στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 και 97.6 ότι είναι μεγάλες πιθανότητες το ΔΗΚΟ να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με υποψήφιο τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Κληθείς να απαντήσει εάν το ΔΗΚΟ μελετά και το ενδεχόμενο ο Νικόλας Παπαδόπουλος να μην περάσει στον δεύτερο γύρο και ποια στάση θα τηρήσει, ο κ. Σολωμού απάντησε ότι αυτό είναι ένα από τα σενάρια που θα εξετάσουν η Γραμματεία και η κοινοβουλευτική ομάδα στην κοινή συνεδρία που θα έχουν πριν από την Ολομέλεια της Βουλής.

ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ έχει αποκλείσει τη στήριξη στο ΑΚΕΛ και την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, διαμηνύοντας ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με υποψήφιο τον πρόεδρο του κόμματος Χρίστο Χρίστου. Ωστόσο, ο πρόεδρος του κόμματος δήλωσε ότι δεν αποκλείεται το κόμμα να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο εάν ο τελευταίος περάσει στον δεύτερο γύρο. Στο ΕΛΑΜ φαίνεται ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός για στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου από τον πρώτο γύρο. Αυτό το σενάριο θα συζητήσουν στο ΕΛΑΜ μόνο εάν γίνει αντιληπτό ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξασφάλισε την υποστήριξη και των βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας. Εάν ισχύσει αυτό το σενάριο τότε θα είναι η πρώτη φορά που το ΕΛΑΜ θα στηρίξει υποψήφιο άλλου κόμματος από τον πρώτο γύρο.

Αν και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Μάριος Πελεκάνος δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων» που μεταδίδεται από τον ΣΠΟΡ FM 95 ότι το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με υποψήφιο τον Χρίστο Χρίστου, εντούτοις τελικές αποφάσεις θα λάβει το κόμμα κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που είναι προγραμματισμένη για η ώρα 14:00 στη Βουλή.

Άμεση Δημοκρατία

Ρυθμιστικό ρόλο φαίνεται να αποκτά η Άμεση Δημοκρατία η οποία πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με όλα τα κόμματα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι τέσσερις βουλευτές του κόμματος είναι διχασμένοι. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι δύο βουλευτές τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου και οι υπόλοιποι δύο προκρίνουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άμεση Δημοκρατία προσανατολίζεται προς την υποψήφια του ΔΗΣΥ. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για διεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής από βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας οι οποίες φωτογραφίζουν τον Δημήτρη Σούγλη.

Η αντιπρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Νταϊάνα Κωνσταντινίδου δήλωσε ότι οι βουλευτές του κόμματος θα ψηφίσουν συλλογικά. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα συνεδριάσει λίγο μετά το μεσημέρι και αναμένεται ότι θα λάβει τελικές αποφάσεις. Πάντως ο πρόεδρος του κόμματος Φειδίας Παναγιώτου διαμήνυε ότι το κόμμα θα ανακοινώσει τελευταίο την απόφαση του για την προεδρία της Βουλής ώστε να μη διαταράξει τις ισορροπίες.

ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ είναι το πρώτο κόμμα που ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής. Η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου επαναδιεκδικεί το συγκεκριμένο αξίωμα, επικαλούμενη το κλίμα ευφορίας που δημιούργησε στον κόσμο του ΔΗΣΥ η μεγάλη νίκη στις βουλευτικές εκλογές. Με τους 17 βουλευτές του ΔΗΣΥ στη νέα Βουλή η Αννίτα Δημητρίου θεωρείται ένα από τα φαβορί του πρώτου γύρου. Μόνο η συμμαχία του ΔΗΚΟ με το ΕΛΑΜ και την Άμεση Δημοκρατία θα μπορούσε να στερήσει στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Ωστόσο, ο ΔΗΣΥ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άμεση Δημοκρατία και δεν θεωρείται απίθανο σενάριο οι τέσσερις βουλευτές του κόμματος του Φειδία Παπαναγιώτου να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου.

ΑΚΕΛ

Την Τετάρτη η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ έλαβε ομόφωνη απόφαση υπέρ της υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου. Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία του γ.γ. του ΑΚΕΛ με τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη όπου ο τελευταίος διαβεβαίωσε τον Στέφανο Στεφάνου ότι θα έχει τη στήριξη και των τεσσάρων βουλευτών δικού του κόμματος. Συνεπώς η υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου συγκεντρώνει 19 ψήφους και θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα περάσει στον δεύτερο γύρο. Πάντως ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σε δηλώσεις στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Στέφανος Στεφάνου να στηριχθεί και από τους τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας.