Ηλεκτρονική ψηφοφορία, κλήρωση και μπόλικο σασπένς – Πώς εκλέγεται πρόεδρος Βουλής με τη νέα διαδικασία

Έφτασε η μέρα το νέο κοινοβουλευτικό σώμα να επιλέξει το πρόσωπο που θα ηγείται των διαδικασιών. Σήμερα τα κόμματα και οι νεοεκλεγείς βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν τον νέο Πρόεδρο της Βουλής.

Μέχρι στιγμής την προεδρία διεκδικούν η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. O πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου φαίνεται ότι θα διεκδικήσει την προεδρία στον πρώτο γύρο, ενώ το κίνημα ΑΛΜΑ επέλεξε να στηρίξει την υποψηφιότητα Στεφάνου. Το ΔΗΚΟ αναζητά συμμάχους για ενδεχόμενη υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου και η Άμεση Δημοκρατία ακόμη να αποφασίσει τι θα πράξει.

Πρώτη φορά σε εφαρμογή η νέα διαδικασία

Τον Απρίλιο του 2026, η προηγούμενη βουλή ψήφισε σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας και έτσι σήμερα η νέα διαδικασία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά.

Η νέα διαδικασία προνοεί ότι στον πρώτο γύρο για να εκλεγεί κάποιος στην Προεδρία της Βουλής θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού βουλευτών, δηλαδή 29 από τους 56. Αν δεν υπάρξει εκλογή, τότε στον δεύτερο γύρο θα περνούν οι δύο υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους και θα εκλέγεται πρόεδρος αυτός που θα συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία, δηλαδή τις πιο πολλές ψήφους. Ο νέος κανονισμός προνοεί την εκλογή αναπληρωτή Προέδρου της Βουλής, όπως και αναπληρωτή του αναπληρωτή.

Πρώτη φορά ηλεκτρονική ψηφοφορία

Κάτι ακόμα που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορίας, η οποία δίνει την ικανότητα στους 56 βουλευτές να ψηφίσουν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων σε δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία, θα ακολουθήσει κλήρωση, την οποία θα πραγματοποιήσει ο προεδρεύων του σώματος. Προεδρεύων του σώματος σήμερα θα είναι ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, γηραιότερος βουλευτής, όπως προνοούσε το προηγούμενο πλαίσιο.

Ποιος είναι ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής

Εκτός από την προεδρία του σώματος, ο Πρόεδρος της Βουλής καλείται να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του. Σε αυτή την περίπτωση, τον Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά ο αναπληρωτής ή αναπληρωτής του αναπληρωτή, οι οποίοι θα εκλεγούν επίσης με ηλεκτρονική ψηφοφορία.