«Δεν θα καταδεχόμουν να το κάνω»: Αιχμηρή κριτική Στεφάνου για το TikTok της Αννίτας με τον Φειδία - Τι αποκάλυψε ότι συζήτησε με τον Ευρωβουλευτή

Έντονη κριτική στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα TikTok με τη συμμετοχή της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, και του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, άσκησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» στην τηλεόραση του Ομέγκα, ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε το περιεχόμενο του βίντεο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκισμού, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζονται απλοποιημένες λύσεις για σύνθετα κοινωνικά ζητήματα χωρίς να εξηγείται ο τρόπος εφαρμογής τους.

Όπως ανέφερε, οι προτάσεις που προβλήθηκαν δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τον τρόπο που παρουσιάζονται, επισημαίνοντας ότι η Βουλή δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες για να εφαρμόζει πολιτικές αυτού του είδους. Παράλληλα, τόνισε ότι κάθε σοβαρή πολιτική πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη κοστολόγηση και σαφές πλάνο χρηματοδότησης.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αποκάλυψε ακόμη ότι σε πρόσφατη συνάντησή του με τον Φειδία Παναγιώτου συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε πρόταση του ΑΚΕΛ για οικονομική ενίσχυση ύψους 5.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 10.000 ευρώ για το δεύτερο και 15.000 ευρώ για το τρίτο, σημειώνοντας ότι το μέτρο έχει ήδη κοστολογηθεί περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι η πολιτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι σε γενικές εξαγγελίες, υπογραμμίζοντας πως οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τόσο το κόστος όσο και τον τρόπο υλοποίησης κάθε μέτρου.

Την ίδια ώρα, άφησε αιχμές για τη συνέπεια των θέσεων που προβάλλονται στο συγκεκριμένο βίντεο, σημειώνοντας ότι διαχρονικά δεν υπήρξε, κατά την άποψή του, η απαιτούμενη πολιτική βούληση για αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως το στεγαστικό και η στήριξη των νέων οικογενειών.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Αννίτας Δημητρίου στο βίντεο, δήλωσε πως ο ίδιος δεν θα επέλεγε μια τέτοια προσέγγιση, ενώ εξέφρασε και προβληματισμό για τις διαφορετικές τοποθετήσεις που καταγράφονται από στελέχη της Άμεσης Δημοκρατίας σχετικά με τον σκοπό της πρωτοβουλίας.

Καταλήγοντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ υποστήριξε ότι η αξιοπιστία στην πολιτική κρίνεται μέσα από ολοκληρωμένες και κοστολογημένες προτάσεις και όχι από την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.