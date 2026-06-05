Σούγλης: «Τρολ και ψεύτικα προφίλ πίσω από την κατακραυγή για το βίντεο στο TikTok - Δεν δώσαμε λευκή επιταγή στην Αννίτα»

Απαντήσεις στη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε για τη στάση της Άμεσης Δημοκρατίας στην εκλογή Προέδρου της Βουλής έδωσε ο βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης Σούγλης. Η σύσσωμη στήριξη στην Αννίτα Δημητρίου από τον πρώτο γύρο και το βίντεο-δέσμευση με τον Φειδία Παναγιώτου που έγινε αρνητικό viral, έφεραν το κόμμα στο επίκεντρο έντονης κριτικής.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» της τηλεόρασης του Ομέγκα, ο κ. Σούγλης επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση, ξεκαθαρίζοντας το παρασκήνιο της συμφωνίας.

«Οργανωμένη επίθεση από άλλα κόμματα στα social media»

Ο Δημήτρης Σούγλης εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος ότι η κατακραυγή στον ψηφιακό κόσμο δεν αντικατοπτρίζει τους πραγματικούς ψηφοφόρους της Άμεσης Δημοκρατίας. Όπως υποστήριξε, πίσω από τα επικριτικά σχόλια κρύβονται σκοπιμότητες άλλων κομματικών χώρων, καθώς και δεκάδες ψεύτικα προφίλ που επιστρατεύτηκαν για να πλήξουν το κόμμα.

Περνώντας στην ουσία της απόφασης, ο βουλευτής τόνισε ότι η στήριξη στην κ. Δημητρίου κλείδωσε μόνο επειδή η ίδια αποδέχθηκε και δεσμεύτηκε να προωθήσει τις θέσεις της Άμεσης Δημοκρατίας και ότι το βίντεο χρησιμοποιήθηκε ως εγγύηση για τον κόσμο, ώστε οι υποσχέσεις να μην μείνουν στα λόγια.

Πυρά στη «σοβαροφάνεια» και απάντηση στο ΑΚΕΛ

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο κ. Σούγλης απέναντι στην κριτική που δέχθηκε το κόμμα για έλλειψη σοβαρότητας λόγω της χρήσης του TikTok. «Η προσωποποίηση της σοβαροφάνειας...», σχολίασε χαρακτηριστικά, διερωτώμενος αν θα έχανε τελικά το γόητρό του οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο επειδή βγήκε στην κάμερα να δεσμευτεί για τις θέσεις του προς τους πολίτες.

Παράλληλα, ο βουλευτής διέψευσε ανοιχτά τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου. Ξεκαθάρισε ότι ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου δεν έκανε διακρίσεις, αλλά είχε ζητήσει αντίστοιχο βίντεο με δεσμεύσεις από όλους τους αρχηγούς των κομμάτων κατά τη διάρκεια των επαφών τους.

«Κάντε υπομονή, δεν εγκαταλείπουμε τις ιδέες μας»

Στρέφοντας το βλέμμα στους υποστηρικτές του κόμματος, ο Δημήτρης Σούγλης έστειλε μήνυμα σταθερότητας, ζητώντας από τον κόσμο να μην παρασύρεται και να κάνει υπομονή.

«Προσπαθούμε να περάσουμε ιδέες, θέσεις και προτάσεις, τις οποίες δεν εγκαταλείπουμε», κατέληξε, δίνοντας την υπόσχεση ότι η Άμεση Δημοκρατία θα κριθεί από το έργο της εντός του κοινοβουλίου.