Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Συγχαρητήρια Πράσινου Κόμματος σε Αννίτα Δημητρίου: «Προσδοκούμε σε πολιτικές για το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Πράσινο Κόμμα τονίζει ότι στόχος όλων πρέπει να είναι μια πιο δίκαιη και βιώσιμη Κύπρος, ευχόμενο η νέα κοινοβουλευτική περίοδος υπό την ηγεσία της κυρίας Δημητρίου να αποτελέσει πραγματικό σημείο αναφοράς προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στο αξίωμα της Προεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια. Το κίνημα, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον θεσμό και εκτίμηση προς το πρόσωπό της, της εύχεται κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων της καθηκόντων.

Το κόμμα υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή τους πως προσβλέπουν σε μια θητεία που θα χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία, ακεραιότητα και απόλυτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Εκφράζουν παράλληλα την προσδοκία ότι η Πρόεδρος του Σώματος θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση και την ψήφιση πολιτικών που θέτουν σε πρώτο πλάνο την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην ανάγκη λήψης μέτρων για την ευημερία των ζώων, ένα ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του κόμματος. Καταλήγοντας, το Πράσινο Κόμμα τονίζει ότι στόχος όλων πρέπει να είναι μια πιο δίκαιη και βιώσιμη Κύπρος, ευχόμενο η νέα κοινοβουλευτική περίοδος υπό την ηγεσία της κυρίας Δημητρίου να αποτελέσει πραγματικό σημείο αναφοράς προς αυτή την κατεύθυνση.

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα