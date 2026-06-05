Συγχαρητήρια Πράσινου Κόμματος σε Αννίτα Δημητρίου: «Προσδοκούμε σε πολιτικές για το περιβάλλον και την ευημερία των ζώων»

Μετά την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στο αξίωμα της Προεδρίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια. Το κίνημα, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον θεσμό και εκτίμηση προς το πρόσωπό της, της εύχεται κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων της καθηκόντων.

Το κόμμα υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή τους πως προσβλέπουν σε μια θητεία που θα χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία, ακεραιότητα και απόλυτη προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον. Εκφράζουν παράλληλα την προσδοκία ότι η Πρόεδρος του Σώματος θα συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση και την ψήφιση πολιτικών που θέτουν σε πρώτο πλάνο την προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στην ανάγκη λήψης μέτρων για την ευημερία των ζώων, ένα ζήτημα που βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του κόμματος. Καταλήγοντας, το Πράσινο Κόμμα τονίζει ότι στόχος όλων πρέπει να είναι μια πιο δίκαιη και βιώσιμη Κύπρος, ευχόμενο η νέα κοινοβουλευτική περίοδος υπό την ηγεσία της κυρίας Δημητρίου να αποτελέσει πραγματικό σημείο αναφοράς προς αυτή την κατεύθυνση.