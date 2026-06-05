Ανάκληση άδειας ΚΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) αποφάσισε να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Conotoxia Ltd.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση καθότι η Εταιρεία, δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 22(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017.

Συγκεκριμένα, η μη συμμόρφωση αφορά τη διαρκή τήρηση των όρων χορήγησης άδειας λειτουργίας που τίθενται στα άρθρα 9(2), 9(16), 11(1)(β), 17(2) και 17(5)(β) του Νόμου αναφορικά με την καταλληλότητα μέλους του διοικητικού της συμβουλίου, το ότι δεν διαθέτει τουλάχιστον δύο πρόσωπα που να διευθύνουν πραγματικά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, την καταλληλότητα του μετόχου της, τις οργανωτικές ρυθμίσεις της και κατ’ επέκταση δεν πληροί πλέον τους όρους χορήγησης της άδειας λειτουργίας της.

Σημειώνεται ότι η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας, τελούσε σε αναστολή από τις 23 Ιουλίου 2025 σε συνέχεια απόφασης της ΕΚΚ που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα.

Ενόψει της απόφασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η Εταιρεία οφείλει, μεταξύ άλλων:

1. Άμεσα και άνευ οποιασδήποτε καθυστέρησης, διασφαλίσει ότι όλες οι αναφορές στους διαδικτυακούς της τόπους, και οπουδήποτε αλλού, σχετικά με την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, καθώς και με την αδειοδότηση και εποπτεία της από την ΕΚΚ έχουν διαγραφεί.

2. Εξετάσει και επιλύσει όλα τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που έχουν υποβληθεί ενώπιον της.

3. Διασφαλίσει ότι δεν παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες.