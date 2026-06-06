Απειλές σε Αννίτα με ηλεκτρονικά μηνύματα, 24 ώρες πριν την επανεκλογή - Σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία

Εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη διαδικασία εκλογής προέδρου της Βουλής, τρία απειλητικά μηνύματα έφτασαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τα μηνύματα έκαναν λόγο για σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας εναντίον της προέδρου του ΔΗΣΥ και προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου.

Αφότου ενημερώθηκε η ίδια η κ. Δημητρίου, έγινε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αστυνομία. Πέρα από τη σοβαρότητα της υπόθεσης, υπάρχει ανησυχία για τη διαρροή της πληροφορίας και αυτούσιων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με την Πινδάρου να θεωρεί ότι η διαρροή, κατά πάσα πιθανότητα, να έγινε από την Αστυνομία.

Ας πάρουμε τα πράγματα χρονολογικά: Την περασμένη Τετάρτη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα, έφτασε το πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα και στη συνέχεια άλλα δύο μηνύματα.

17:04 Γεια σας. Έχω πολύ σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια της ζωής της Αννίτας Δημητρίου. Ξέρω ότι ετοιμάζεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον της, θέλουν να την εξοντώσουν.

18:34 Ένας άντρας με πλησίασε όταν τον συνάντησα, μου πρότεινε να σκοτώσω την Αννίτα Δημητρίου, αφού δεν μπορούσα να εκπληρώσω αυτή την εντολή, με συγχώρεσε να βρω έναν δολοφόνο για αυτή τη δουλειά. Μέσα σε μια εβδομάδα θα πρέπει να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο. Καλύτερα να στραφούμε στα αγγλικά.

18:35 Εάν δεν επικοινωνήσετε, δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω να αποφύγετε τον φόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» από το γραφείο της προέδρου του ΔΗΣΥ, απαντήθηκε το πρώτο email που στάληκε την Τετάρτη το απόγευμα. Στην απάντηση ζητούσαν από τον αποστολέα ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ή περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

Ο αποστολέας

Όπως φαίνεται και στα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα απειλητικά emails προς την Αννίτα Δημητρίου στάληκαν από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ονομασία Doctor9@mail.bg. Και τα τρία μηνύματα στάληκαν από την ίδια διεύθυνση. Από τους πρώτους ελέγχους που έγιναν, φαίνεται ότι τα μηνύματα στάληκαν από ξένη χώρα και συγκεκριμένα από τη Βουλγαρία. Εξετάζεται, μάλιστα, κατά πόσο συγκεκριμένο πρόσωπο, γνωστό στις Αρχές, που απασχόλησε ξανά την Αστυνομία και υπάρχουν πληροφορίες ότι πλέον βρίσκεται στη Βουλγαρία, ενδέχεται να διασυνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την αποστολή αυτών των μηνυμάτων. Δεν αποκλείεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης να ζητηθεί και η συνδρομή των Αρχών στη Βουλγαρία.

Στα ίχνη των emails

Σε ό,τι αφορά την πορεία των ερευνών, μέλη του τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος παρέλαβαν τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα σε σχέση με τον αποστολέα ή τους αποστολείς. Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στον «Π», μέσω συγκεκριμένων εργαλείων υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστούν πληροφορίες για το ip address που χρησιμοποιήθηκε για να σταλεί το μήνυμα. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να καταγραφεί και να εντοπιστεί η πορεία που ακολούθησε το email μέχρι να φτάσει στα γραφεία του ΔΗΣΥ. Από τα πρώτα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν, φαίνεται ότι τα τρία emails είναι αυθεντικά, και ότι στάληκαν από την Βουλγαρία. Κάτω από το μικροσκόπιο της Αστυνομίας έχουν τεθεί και άλλες πτυχές, όπως για παράδειγμα το λεκτικό που χρησιμοποιείται στα τρία μηνύματα και τα συντακτικά λάθη που περιέχουν. Δηλαδή εξετάζεται εάν πρόκειται για μεταφρασμένα μηνύματα από άλλη γλώσσα στα ελληνικά και ίσως αποτελούν προϊόν κακής μετάφρασης, είτε ακόμη και εάν σκόπιμα χρησιμοποιήθηκε κακή σύνταξη του λεκτικού από τον αποστολέα.

Αιχμές για τη διαρροή

Έντονη δυσαρέσκεια και ενόχληση υπάρχει στον ΔΗΣΥ, επιρρίπτοντας ευθύνη στην Αστυνομία για τη διαρροή των απειλητικών μηνυμάτων προς την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Από τον ΔΗΣΥ θεωρούν ότι η διαρροή έγινε από την Αστυνομία και ότι τα απειλητικά emails κυκλοφόρησαν μετά την καταγγελία που υποβλήθηκε και την ενημέρωση της Αστυνομίας. Υποστηρίζουν ότι πάρα πολύ λίγα πρόσωπα εντός των γραφείων του ΔΗΣΥ γνώριζαν για την ύπαρξη αυτών των μηνυμάτων, θεωρώντας ότι η διαρροή δεν έγινε εντός του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η ίδια η Αννίτα Δημητρίου σε επικοινωνία που είχε με τον αρχηγό Αστυνομίας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τη διαρροή των απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Από την πλευρά του, ο αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι ουδείς γνωρίζει τη δεδομένη στιγμή από πού έγινε η διαρροή και ότι δεν μπορεί να εξάγονται βιαστικά συμπεράσματα, καθώς τα emails ίσως στάληκαν και αλλού, πέραν των κεντρικών γραφείων του ΔΗΣΥ.

Η τοποθέτηση Αστυνομίας

Σε γραπτή τοποθέτηση προέβη η Αστυνομία για το θέμα των απειλητικών μηνυμάτων που λήφθηκαν στα γραφεία του ΔΗΣΥ. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Αστυνομία αξιολογεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις καταγγελλόμενες απειλές εναντίον της κ. Αννίτας Δημητρίου, προέδρου της Βουλής, και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, η Αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα που κρίνονται ενδεδειγμένα. Ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, αρχηγός Αστυνομίας, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την κ. Αννίτα Δημητρίου, πρόεδρο της Βουλής, κατά την οποία συζητήθηκαν τόσο οι καταγγελλόμενες απειλές όσο και ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών γύρω από την υπόθεση. Για σκοπούς προστασίας των εξετάσεων, δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στο παρόν στάδιο. Η Αστυνομία επαναλαμβάνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά απειλές εναντίον οποιουδήποτε προσώπου τυγχάνει άμεσης αξιολόγησης και διερευνάται με τη σοβαρότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις».