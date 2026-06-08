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Σε εξέλιξη η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν στο Προεδρικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το απόγευμα βλέπει τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ακολουθούν επαφές σε Αθήνα και Άγκυρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η κ. Ολγκίν έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο λίγο πριν τις 9:00 π.μ.

Στις 3:00 μ.μ. αναμένεται να συναντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Κύπρο φέτος, μετά την επίσκεψή της τον Ιανουάριο, όταν πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ.  Έρχιουρμαν, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ, στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκωσίας.

Η κ. Ολγκίν θα βρίσκεται στο νησί για μία εβδομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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