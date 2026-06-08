Χριστοδουλίδης: «Ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα το καλοκαίρι στο Κυπριακό - Δεν αποδέχομαι τη διαίρεση ως μέλλον της Κύπρου»

Μήνυμα αισιοδοξίας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και σαφή επαναβεβαίωση της προσήλωσής του στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τελετή απονομής των Βραβείων Δικοινοτικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας Stelios στη Λευκωσία.

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Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία διανεμήθηκαν συνολικά €500.000 σε εννέα δικοινοτικές επιχειρηματικές συμπράξεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς που εκτείνονται από την τεχνολογία και την καινοτομία μέχρι τη μεταποίηση, τη βιωσιμότητα, τη γαστρονομία και τον κινηματογράφο.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, καθώς και του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν.

Τα βραβεία ως σύμβολο συνεργασίας και επανένωσης

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τα βραβεία ως έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δύναμη της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι προσφέρουν μια εικόνα του μέλλοντος που αξίζει και δικαιούται η Κύπρος: μιας επανενωμένης χώρας, όπου όλοι οι Κύπριοι δημιουργούν μαζί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Όπως ανέφερε, τα βραβεία δεν περιορίζονται στην αναγνώριση επιτυχημένων επιχειρηματικών συνεργασιών, αλλά αποτελούν γιορτή της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και του κοινού οράματος μεταξύ των δύο κοινοτήτων. «Αποτελούν σύμβολο ελπίδας και απόδειξη όσων μπορούμε να πετύχουμε μαζί, στο κοινό μας όραμα για μια επανενωμένη και ευημερούσα ευρωπαϊκή Κύπρο», είπε.

«Εργαζόμαστε καθημερινά, για μια επανενωμένη Κύπρο εντός της ΕΕ»

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 16 χρόνων από την καθιέρωση του θεσμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι τα βραβεία εξελίχθηκαν σε μία από τις σημαντικότερες και πιο διαχρονικές πρωτοβουλίες προώθησης της δικοινοτικής συνεργασίας μέσα από την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την πρακτική συνεργασία.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εξήρε τον ιδρυτή του Stelios Philanthropic Foundation, σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, για τη διαχρονική του συμβολή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη δημιουργία κοινών ευκαιριών για Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

«Βλέπω σε όλους εσάς τον λόγο για τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά: για μια επανενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ευρωπαϊκή Κύπρο που θα αποτελεί το κοινό σπίτι όλων των Κυπρίων, μια χώρα ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες της», ανέφερε.

«Δεν μπορώ να αποδεχθώ τη διαίρεση ως μέλλον της Κύπρου»

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί ως μέλλον της χώρας τη σημερινή κατάσταση διαίρεσης και κατοχής ευρωπαϊκού εδάφους. «Δεν μπορώ να αποδεχθώ ένα μέλλον που στερεί από τα παιδιά μας τις απεριόριστες ευκαιρίες που δικαιούνται. Ούτε μπορώ να αποδεχθώ ότι αυτή μπορεί να είναι η προοπτική ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κυπριακό αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και ως τέτοιο απαιτεί ευρωπαϊκές απαντήσεις. Τόνισε ότι οποιαδήποτε συνολική λύση θα πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυπριακό: Συγκρατημένη αισιοδοξία για εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι

Αναφερόμενος στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη των συνομιλιών, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των εξελίξεων.

«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, για τις προσπάθειες και τη δέσμευσή τους στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και στην επίλυση του Κυπριακού. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια καλά νέα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

«Ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων παραμένω αταλάντευτα προσηλωμένος σε μια βιώσιμη και διαρκή λύση που θα επανενώσει την Κύπρο και τον λαό της. Μια λύση που θα επιτρέψει στις επόμενες γενιές να μεγαλώσουν σε ένα λειτουργικό ευρωπαϊκό κράτος, επανενωμένο, κυρίαρχο και απαλλαγμένο από κάθε ξένη παρέμβαση», τόνισε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι οραματίζεται μια Κύπρο όπου Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι θα μπορούν να ζουν, να δημιουργούν και να ευημερούν μαζί, κάνοντας λόγο για μια χώρα που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ειρηνικής συνύπαρξης, σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.