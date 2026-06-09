Τσελεπής στον Πολίτη 107.6: «Ο Γκουτέρες θέλει να αφήσει το Κυπριακό σε ράγες για τον διάδοχό του»

Με αφορμή την έναρξη νέου κύκλου επαφών της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο διεθνολόγος και επί σειρά ετών μέλος των διαπραγματευτικών ομάδων για το Κυπριακό, Τουμάζος Τσελεπής, μίλησε στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση καταθέτοντας τις εκτιμήσεις του για τις προοπτικές της νέας προσπάθειας του ΟΗΕ.

Ο κ. Τσελεπής εκτίμησε ότι η επικείμενη πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες δεν θα κινηθεί προς μια συνολική πρόταση λύσης, αλλά προς μια προσπάθεια επίτευξης στρατηγικής συμφωνίας στα βασικά κεφάλαια του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, δεν αναμένει ότι ο Γενικός Γραμματέας θα καταθέσει στο τραπέζι μια ολοκληρωμένη πρόταση λύσης ή κάποιο προσχέδιο συμφωνίας. Αντίθετα, εκτίμησε ότι θα κινηθεί στη λογική του γνωστού πλαισίου των έξι σημείων, επιδιώκοντας συμφωνία στα βασικά ζητήματα του προβλήματος, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια τελική διευθέτηση. «Δεν πρόκειται να θέσει στο τραπέζι συνολικό σχέδιο επίλυσης του Κυπριακού, στρατηγική συμφωνία ή προσχέδιο συμφωνίας. Νομίζω ότι θα κινηθεί στην ίδια λογική που βασιζόταν το γνωστό πλαίσιο των έξι σημείων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βάση της διαδικασίας παραμένει όσα καταγράφηκαν στο Κραν Μοντανά. «Όταν μιλούμε για συνέχιση από εκεί που είχαμε μείνει, πρέπει να το εννοούμε κιόλας», είπε, τονίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη γνωρίζουν πολύ καλά τις συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί και θα πρέπει να τις καταγράψουν εκ νέου και να τις επιδώσουν στις δύο πλευρές.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αμφισβήτηση ήδη συμφωνημένων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει είτε σε νέο αδιέξοδο είτε σε απομάκρυνση από τη συμφωνημένη βάση λύσης. «Αν δεν το πράξουμε αυτό, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είτε θα επέλθει αδιέξοδο είτε θα υπάρξει εκτροπή από την ίδια τη βάση διαπραγμάτευσης και λύσης του Κυπριακού», σημείωσε.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι σε προσεγγίσεις που προτείνουν «νέες ιδέες», όπως η αποκεντρωμένη ομοσπονδία ή άλλες μορφές διακυβέρνησης. «Αν δοκιμάσουμε τώρα να τα εφαρμόσουμε στην πράξη, να είστε σίγουροι ότι εκείνο που θα συμβεί είναι να μπούμε σε μια πορεία από την οποία δεν θα υπάρχει επιστροφή», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιλογές απομακρύνουν τη διαδικασία από το συμφωνημένο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, υποστήριξε ότι η αδυναμία των δύο πλευρών να συμφωνήσουν ακόμη και σε περιορισμένα μέτρα αποδεικνύει τα όρια αυτής της προσέγγισης. «Από τη στιγμή που δεν είμαστε ικανοί ούτε ένα οδόφραγμα να ανοίξουμε, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει δει ότι είναι μάταιο να προσπαθεί να καταλήξει σε ΜΟΕ, γι’ αυτό θα μπει απευθείας στην ουσία», είπε.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εμπλακούν ενεργά στο Κυπριακό το επόμενο διάστημα, ενώ σημείωσε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες επιδιώκει πριν από τη λήξη της θητείας του να βάλει τη διαδικασία «σε κάποιες ράγες» για τον διάδοχό του. Προειδοποίησε, τέλος, ότι αν χαθεί και αυτή η ευκαιρία, δύσκολα θα υπάρξει νέα σοβαρή πρωτοβουλία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ακούστε την παρέμβαση τού Τουμάζου Τσιελεπή στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: