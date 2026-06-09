«Έπρεπε να ρωτήσουμε τους πολίτες μέσω του app»: Διαμιανού και «Λουκάνικος» επικρίνουν τους χειρισμούς Φειδία για την Προεδρία της Βουλής

Διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων στην Άμεση Δημοκρατία εκφράζουν δύο στελέχη και πρώην υποψήφιοι βουλευτές του κόμματος, οι Ιωάννης Δαμιανού και Νίκος Λουκάς (γνωστός ως Λουκάνικος), οι οποίοι εμφανίζονται επικριτικοί απέναντι στους χειρισμούς της ηγεσίας του Φειδία Παναγιώτου αναφορικά με τον τρόπο επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Βουλής.

Σε βίντεο που ανάρτησαν στα ΜΚΔ, οι δύο υποστηρίζουν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν η ενδεδειγμένη, τονίζοντας πως θα έπρεπε να αναζητηθεί τρόπος ώστε να ληφθεί υπόψη η άποψη των πολιτών που συμμετέχουν στο κίνημα μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας.

Παρά τις ενστάσεις τους, ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να στηρίζουν την Άμεση Δημοκρατία και δεν θέτουν θέμα αποχώρησης ή αμφισβήτησης της συνολικής πορείας του κινήματος. Αντίθετα, υπογραμμίζουν πως οι διαφωνίες τους αφορούν συγκεκριμένους χειρισμούς. «Ας δώσουμε χρόνο στα πράγματα να εξελιχθούν», αναφέρουν χαρακτηριστικά.