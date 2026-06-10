Ονούφριος Κουλλά: Ποιος είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής του ΔΗΣΥ

Στον διορισμό του Ονούφριου Κουλλά στη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του ΔΗΣΥ προχώρησε σήμερα η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου. Ο Ονούφριος Κουλλά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Κουλλά θα συνεχίσει να ασκεί και τα καθήκοντα του εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ.

Ο Ονούφριος Κουλλά γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1974 και κατάγεται από την κατεχόμενη Αγία Τριάδα Γιαλούσας. Εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής στην επαρχία Αμμοχώστου το 2016. Επανεκλέχθηκε βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 2021, ωστόσο επέλεξε να μην επαναδιεκδικήσει την έδρα στις πρόσφατες εκλογές για να δώσει χώρο σε νέα πρόσωπα. Από τον Φεβρουάριο του 2023 εκτελεί χρέη Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Νικολάου. Έχει έναν γιο και μία κόρη.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακολούθως πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά στο The London School of Economics and Political Science και ΜΒΑ στα διεθνή τραπεζικά και χρηματοοικονομικά στην Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Πριν από την εκλογή του στο αξίωμα του βουλευτή ασκούσε το επάγγελμα του οικονομολόγου στο Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο διετέλεσε μέλος της της Επιτροπής Επιλογής, μέλος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Επίσης υπήρξε μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε ακόμη αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ από τον Φεβρουάριο του 2020.

Κατά την περίοδο των φοιτητικών του χρόνων υπήρξε στέλεχος της ΦΠΚ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τα έτη 2005 – 2009 διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας Νεολαίας του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου. Την περίοδο 2009-2010 ήταν επαρχιακός γραμματέας της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου. Επίσης υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ την περίοδο 2009-2010.