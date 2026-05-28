Στήνεται κάλπη στην Αγλαντζιά - Ποιά ονόματα ακούγονται για τη διαδοχή Ανδρέα Κωνσταντίνου μετά την εκλογή του στη Βουλή

ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ κινούνται ήδη στο παρασκήνιο για την αναπληρωματική εκλογή, με τα πρώτα ονόματα να πέφτουν στο τραπέζι και την Αγλαντζιά να αποκτά ξανά κομματικό ενδιαφέρον.

Παρά του ότι το ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή συγκεντρώνεται στην εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής, εντούτοις σε τροχιά αναπληρωματικής εκλογικής αναμέτρησης εισέρχεται η Αγλαντζιά μετά την εκλογή του Ανδρέα Κωνσταντίνου ως βουλευτή Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ. Η εκλογική διαδικασία έχει ήδη δρομολογηθεί, με την κάλπη να στήνεται στις 28 Ιουνίου. Η συγκεκριμένη εκλογή αφορά την πλήρωση ενός κενού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λευκωσίας.

Τα ονόματα που ακούγονται

Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», τα δύο ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι εκείνα των δημοτικών συμβούλων Χρίστου Λιβέρδου και Προκόπη Προκοπίου. Πρόκειται για πρόσωπα με παρουσία στα δημοτικά πράγματα της περιοχής, τα οποία φαίνεται να αξιολογούνται από την ηγεσία και τα τοπικά στελέχη του κόμματος ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση, ούτε έχει κλειδώσει η τελική επιλογή, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Αντίστοιχες διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και στο ΑΚΕΛ, το οποίο κρατά όμως ακόμα κλειστά τα χαρτιά του. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που δεν αποκλείουν να ενδιαφερθούν είναι η Μικαέλλα Κυθρεώτου και η Ευγενία Αλετρά, δύο ονόματα που επίσης έχουν παρουσία στον τοπικό δημόσιο βίο. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν ενόψει της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Το χρονοδιάγραμμα της εκλογής

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαος Βασιλείου, ανέφερε ότι η αναπληρωματική εκλογή για την ανάδειξη νέου αντιδημάρχου Αγλαντζιάς θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο να στηθεί κάλπη στις 5 Ιουλίου απορρίφθηκε, με την τελική απόφαση να λαμβάνει υπόψη τόσο τις πρόνοιες της νομοθεσίας όσο και πρακτικούς παράγοντες που σχετίζονται με την περίοδο διεξαγωγής της διαδικασίας. Με βάση τον προγραμματισμό, στις 5 Ιουνίου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το διάταγμα του υπουργού Εσωτερικών για την προκήρυξη της εκλογής. Στις 12 Ιουνίου ο Έφορος Εκλογής θα ανακοινώσει τον χώρο και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, ενώ η κατάθεση των υποψηφιοτήτων έχει οριστεί για τις 18 Ιουνίου. Η νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπει ότι σε περίπτωση κένωσης της θέσης αντιδημάρχου, η διαδικασία πλήρωσης της θέσης μέσω εκλογής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών.

Τα δεδομένα της κάλπης

Η εκλογική διαδικασία ανοίγει μετά την αποχώρηση του Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε εκλεγεί δήμαρχος Αγλαντζιάς το 2020 και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δημιουργία του νέου Δήμου Λευκωσίας. Τα στοιχεία από τις τελευταίες εκλογές στην Αγλαντζιά, από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών, αναφέρουν ότι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 15.130 ψηφοφόροι. Στην κάλπη προσήλθαν 9.253 πολίτες, με τη συμμετοχή να φθάνει στο 61,16%. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου υποστηριζόμενος από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, είχε επικρατήσει με 5.938 ψήφους και ποσοστό 70,44%, έναντι 2.492 ψήφων και 29,56% του Κώστα Φωτίου ο οποίος υποστηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ.

 

