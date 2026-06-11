Ορίστηκε η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής – Αποφασίζουν για τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Τη σύσταση της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και τον διορισμό των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενέκρινε η Ολομέλεια κατά τη δεύτερη συνεδρία της με τη νέα της σύνθεση.

Στις θέσεις των δύο γραμματέων διορίστηκαν οι βουλεύτριες Νικολέττα Κωνσταντίνου (ΔΗΣΥ) και Αναστασία Χάσικου (ΑΚΕΛ), ενώ καθήκοντα κοσμήτορα αναλαμβάνει ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος.

Παράλληλα, ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ορίστηκαν ο Δημήτρης Δημητρίου για τον ΔΗΣΥ, ο Γιώργος Λουκαΐδης για το ΑΚΕΛ, ο Σωτήρης Ιωάννου για το ΕΛΑΜ και ο Πανίκος Λεωνίδου για το ΔΗΚΟ.

Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από τους βουλευτές του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, Δημήτρη Δημητρίου και Γεώργιο Κάρουλλα, καθώς και από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, Γιώργο Λουκαΐδη και Άριστο Δαμιανού. Συμμετέχουν επίσης ο Πανίκος Λεωνίδου εκ μέρους του ΔΗΚΟ και ο Λίνος Παπαγιάννης εκ μέρους του ΕΛΑΜ.

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει ex officio και η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Ολομέλεια, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στις διαβουλεύσεις για την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Δικαίωμα διεκδίκησης προεδριών έχουν μόνο τα κόμματα που διαθέτουν τουλάχιστον επτά βουλευτές, γεγονός που περιορίζει την κατανομή σε ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στις επόμενες συσκέψεις της Επιτροπής Επιλογής, η οποία αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου κοινοβουλευτικού σκηνικού.

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έθεσε και τη δική του υποψηφιότητα για την Επιτροπή Επιλογής και επανέλαβε ότι το κόμμα δικαιούται να έχει έναν Βουλευτή γιατί, όπως είπε, ούτε το σύνταγμα ούτε και ο κανονισμός της Βουλής αποκλείουν κόμμα που δεν έχει επτά ή περισσότερους βουλευτές.

Το θέμα των μελών, πρόσθεσε, εμφανίζεται ως να υπάρχει ένας άτυπος συνδυασμός αλλά όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να τεθούν στο Σώμα για να αποφασίσει. Η εισήγηση δεν έγινε αποδεκτή.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Ολοέλειας, συνήλθε σε πρώτη συνεδρία η νεοεκλεγείσα Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Οι Προεδρίες θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια, στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό τους έργο.