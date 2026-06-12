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Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Στο πλευρό της Δρος Άντρης Χατζηανδρέου το ΑΚΕΛ - Η ανακοίνωση της Εζεκία Παπαϊωάννου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τη στήριξή του στην υποψηφιότητα της Δρος Άντρης Χατζηανδρέου για την κενωθείσα θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς ανακοίνωσε το ΑΚΕΛ, μετά από συνέλευση των μελών του κόμματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Δήμο Λευκωσίας, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Αγλαντζιάς, αναδεικνύουν σημαντικές προκλήσεις αλλά και δυνατότητες για την περιοχή.

Όπως σημειώνει, οι εκλογές της 28ης Ιουνίου αποτελούν ευκαιρία για την ανάδειξη μιας προσωπικότητας που θα διεκδικεί λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και θα συνεργάζεται στενά με τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο και τους αρμόδιους φορείς. Το κόμμα εκφράζει τη θέση ότι η Δρ. Άντρη Χατζηανδρέου αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση.

Η Δρ. Χατζηανδρέου προέρχεται από την Κοινωνική Συμμαχία και ήταν υποψήφια βουλεύτρια στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία. Εργάζεται ως διευθύντρια του Κέντρου Ισότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου Λεμεσού, ενώ εκπροσωπεί την Κύπρο στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) σε θέματα διακυβέρνησης οργανισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να υπηρετήσει τον τόπο καταγωγής της μέσα από τον θεσμό της Αντιδημαρχίας.

«Η Αγλαντζιά είναι οι ρίζες μου. Ο τόπος που αγαπώ και ο τόπος που θέλω να υπηρετήσω», ανέφερε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι διεκδικεί την ψήφο των δημοτών με στόχο μια πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική και πιο ζωντανή Αγλαντζιά.

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ΑΚΕΛΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

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