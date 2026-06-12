Η μοιρασιά των Επιτροπών της Βουλής μετά το πολύωρο παζάρι: Από 5 προεδρίες ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και από 3 ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ

Στις 16 διατηρούνται οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές - όσες ήταν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο - όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή η Επιτροπή Επιλογής της Βουλής, η οποία ταυτόχρονα αποφάσισε για τον τρόπο διαμοιρασμού των Προεδριών των Επιτροπών.

Στη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία διήρκεσε πέραν των δυόμισι ωρών και ολοκληρώθηκε στις 12.30 το μεσημέρι, αποφασίστηκε όπως ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λάβουν από πέντε προεδρίες Επιτροπών και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από τρεις προεδρίες.

Συγκεκριμένα, ο ΔΗΣΥ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών, ενώ το ΑΚΕΛ λαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Τετάρτη, στις 8.30 το πρωί, θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Επιλογής για να επικυρώσει τις προεδρίες που θα πάρουν τα κόμματα και τα ονόματα των βουλευτών που θα αναλάβουν τις προεδρίες, καθώς και τη σύνθεση των μελών των Επιτροπών.

Ακολούθως, στις 9.30, θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα ψηφίσει επί των αποφάσεων της Επιτροπής Επιλογής και θα εγκρίνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι «ο ΔΗΣΥ προσήλθε και σε αυτή τη διαδικασία με διάθεση συνεργασίας, με διαλλακτικότητα, ξέροντας ότι όντας το μεγάλο κόμμα - είναι κάτι που κάνουμε διαχρονικά - παίρνουμε λιγότερα από όσα θα μας αναλογούν ακριβώς γιατί κατανοούμε ότι χρειάζεται αυτό το πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων στο Κοινοβούλιο».

«Προσπαθήσαμε από χθες το απόγευμα να υπάρξει ομοφωνία για αυτό και αναγκαστήκαμε να διακόψουμε χθες, να συνεχίσουμε σήμερα, σε μια προσπάθεια να πάμε χωρίς τη διαδικασία της ψηφοφορίας και να κλείσουμε με ομοφωνία», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι δεν επιτεύχθηκε αυτό και καταλήξαμε σε ένα διαχωρισμό, όπου τα τρία κόμματα που είχαν προεδρίες επιτροπών στην προηγούμενη σύνθεση, ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ, «θα έχουν τις ίδιες επιτροπές που είχαν και οι τρεις επιτροπές, οι οποίες είναι ‘ορφανές’ και που προεδρεύονταν από τα κόμματα που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την είσοδο τους στη Βουλή σε αυτή τη σύνθεση, πάνε στο ΕΛΑΜ».

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι δεν είναι κάτι που ικανοποιεί «στο έπακρο» τον ΔΗΣΥ και πρόσθεσε ότι «έχουμε ζήτημα ως ΔΗΣΥ με την κατάληξη της Επιτροπής Άμυνας στο ΕΛΑΜ».

«Προσπαθήσαμε σε μια διαδικασία ομοφωνίας ή συνεννόησης να το αποτρέψουμε. Δυστυχώς δεν κατέστη αυτό δυνατό», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι προτίμησε ο ΔΗΣΥ να πάει κατά πλειοψηφία με το ΕΛΑΜ παρά με το ΑΚΕΛ, νοουμένου ότι το κόμμα έβγαζε προεκλογικά και τα προηγούμενα χρόνια το ΕΛΑΜ εκτός δημοκρατικού τόξου, ο κ. Δημητρίου είπε ότι υπάρχουν δύο σχολές αντιμετώπισης του ΕΛΑΜ και των αντίστοιχων κομμάτων στην Ευρώπη.

«Ή θα αποδεχόμασταν το εκλογικό αποτέλεσμα που δημοκρατικά στη βάση των εκλογών πήρε και θα έπαιρνε αυτό που του αναλογούσε ή θα έβγαινε εκτός της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι κατά την άποψη του «δεν υπάρχει σωστή σχολή και λάθος σχολή», ο κ. Δημητρίου είπε ότι «κάποιες χώρες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν αντίστοιχα κόμματα με τη μέθοδο του αποκλεισμού», ενώ «κάποιες άλλες με τη μέθοδο της συμμετοχής στη βάση των ποσοστών».

«Εμείς αποφασίσαμε σωστά ή λανθασμένα να πάρουν αυτά που δικαιούνται», ανέφερε και πρόσθεσε πως σε αυτή τη λογική δεν μπορεί το τρίτο κόμμα να μην έπαιρνε επιλογές που το ίδιο επιθυμούσε».

Σε παρατήρηση ότι η ανάληψη της προεδρίας της Επιτροπής Άμυνας στέλνει και λάθος μηνύματα σε σχέση με το Κυπριακό και ερωτηθείς γιατί δεν δόθηκε στο ΕΛΑΜ μια προεδρία άλλης επιτροπής σε συνεννόηση με το ΔΗΚΟ, όπως την Επιτροπή Ελέγχου, ο κ. Δημητρίου είπε ότι δεν θεωρεί την Επιτροπή Ελέγχου λιγότερο σημαντική Επιτροπή που θα δημιουργούσε λιγότερα ζητήματα αν την έπαιρνε το ΕΛΑΜ.

Επίσης, ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ δεν είναι ικανοποιημένος και αντιλαμβάνεται τα ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «η βασική αρχή ήταν και είναι ότι θέλαμε να καταλήξουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης είπε ότι «για πρώτη φορά δεν έχουμε μπορέσει να καταλήξουμε μέσα από συναινετική λύση στην κατανομή των προεδριών όχι εξ υπαιτιότητας του ΑΚΕΛ».

«Αντίθετα, επιδείξαμε όλη την καλή θέληση και βούληση χωρίς να διεκδικήσουμε τίποτα περισσότερο από αυτό που είχαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά δυστυχώς βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που είχε διαμορφωθεί εκ των προτέρων και του οποίου ηγείτο η Πρόεδρος της Βουλής, η κ. Δημητρίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι «είναι λυπηρό και τραγικό, αν όχι τραγελαφικό, γιατί είδαμε τη συνέχεια αυτού που βιώσαμε με την Προεδρία της Βουλής» και πρόσθεσε ότι «η κ. Δημητρίου να είναι έτοιμη να δώσει όλα, όχι απλά στο ΔΗΚΟ, αλλά και στο ΕΛΑΜ, στη βάση των ίδιων σκοπιμοτήτων και με τον ίδιο τρόπο που είδαμε να εξελίσσεται αυτό το θέατρο του παραλόγου με την Προεδρία της Βουλής».

Ανέφερε ότι έχουν δώσει την Επιτροπή Άμυνας στο ΕΛΑΜ, όπως ήθελε, όπως διεκδικούσε και όπως έβαζε βέτο, γιατί κάθε βέτο, όπως είπε, «που έβαζε το ΕΛΑΜ στην Επιτροπή Επιλογής γινόταν αμέσως αποδεκτό από την κ. Δημητρίου και είναι πιθανόν να δούμε τον Χρίστο Χρίστου Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας».

Αναφέρθηκε σε «ζημιά και για την Κύπρο και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης που θα τύχει από την τουρκική πλευρά μια τέτοια προεδρία» και σε «τραμπιστές, όπως δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που δεν δέχονται ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, να προεδρεύουν της Επιτροπής Περιβάλλοντος», την οποία έχουν δώσει στον ΕΛΑΜ μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών.

Είπε ακόμη ότι «η κ. Δημητρίου, έχει ικανοποιήσει πλήρως και τα αιτήματα του ΔΗΚΟ στη βάση του πάρε δώσε που έχει κάνει και με τα δύο κόμματα» και πρόσθεσε πως τα τρία κόμματα μαζί τα συμφώνησαν πριν να εισέλθουμε σε συζήτηση και τα επέβαλαν παρά τη δική μας διαφωνία και παρά το ότι αυτό ζημιώνει τον τόπο, δεν σέβεται καθόλου τις αναλογίες όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τη λαϊκή ετυμηγορία και τα ποσοστά των κομμάτων».

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έχει πέντε προεδρίες και πρόσθεσε πως «για να ικανοποιήσει τα θέλω του ΕΛΑΜ και του ΔΗΚΟ, η κ. Δημητρίου έχει δώσει στα δύο αυτά κόμματα έξι προεδρίες».

Ανέφερε επίσης ότι δεν έχει γίνει σεβαστό «και αυτό που τονίζαμε από την αρχή και υποτίθεται όλοι συμφωνούσαμε, να μειωθούν οι Επιτροπές ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη και πιο εύθυμη λειτουργία της Βουλής, γιατί συμπίπτουν επιτροπές τις ίδιες ώρες και βουλευτές πρέπει να είναι ταυτόχρονα σε δύο επιτροπές».

«Δεν έβγαιναν με μικρότερο αριθμό επιτροπών, τα όσα σχεδίαζαν και ήθελαν να επιβάλουν, οπότε κράτησαν και τον αριθμό στις 16 επιτροπές», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι το ΑΚΕΛ επέμενε πάρα πολύ σε σχέση με την προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ότι ήταν πρόθυμο να πάρει την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ΕΛΑΜ, ο κ. Λουκαΐδης είπε ότι το ΑΚΕΛ γνώριζε ότι «τα άλλα κόμματα είχαν συνεννοηθεί και ότι ακόμα και χωρίς συνεννόηση θα έδιναν προεδρίες στο ΕΛΑΜ και δεν θα ακολουθούσαν το μοντέλο άλλων χωρών».

«Αυτό που προσπαθήσαμε με νύχια και με δόντια και παρόλο που μας είχαν από την απέξω και έκαναν αυτό που είχαν προαποφασίσει και το επέβαλαν, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον τόπο βάζοντας δημιουργικές εισηγήσεις που δεν μας αφορούσε, ώστε το ΕΛΑΜ να πάρει μόνο τεχνικές επιτροπές, να μην πάρει επιτροπές που είναι πολιτικά και ιδεολογικά φορτισμένες, που θα κάνουν ζημιά στην κοινωνία, που ενδεχομένως να εκθέσουν σοβαρά τη χώρα μας απέναντι σε αντίπαλους που καραδοκούν», ανέφερε και πρόσθεσε πως το ίδιο έκαναν και για την Επιτροπή Άμυνας και για την Περιβάλλοντος και για την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Θεσμών.

Ανέφερε ότι «δεν είναι νοητό και δεν είναι λογικό να τα δώσεις σε ένα κόμμα που είναι απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το κράτος δικαίου - και η ακροδεξιά τέτοια είναι όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ευρώπη και στον κόσμο - τα δώσεις στην ακροδεξιά και στο ΕΛΑΜ».

Είπε ακόμη ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν δέχεται να συναντηθεί μαζί το ΕΛΑΜ και πρόσθεσε πως το ΑΚΕΛ προσπάθησε να βοηθήσει «ως την τελευταία στιγμή για να μην πάει η Άμυνας στο ΕΛΑΜ και να πάει στο ΔΗΚΟ και να μείνει με την Ελέγχου το ΕΛΑΜ», προσθέτοντας ότι το ΕΛΑΜ «έβαλε βέτο και η κ. Δημητρίου ό,τι ήθελε το ΕΛΑΜ ακολουθούσε».

«Τραγικό και όλα αυτά, όχι μόνο σε σχέση με τα πάρε - δώσε που έγιναν για την Προεδρία της Βουλής, αλλά και με φόντο τις επιδιώξεις για τις προεδρικές εκλογές», κατέληξε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι υπάρχει απόφαση κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνη ότι οι επιτροπές τελικά θα είναι 16, θα έχει 5 Προεδρίες ο ΔΗΣΥ, 5 το ΑΚΕΛ, 3 το ΕΛΑΜ και 3 το ΔΗΚΟ.

Σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜ, ο κ. Παπαγιάννης είπε ότι η απόφαση είναι ότι οι 3 «ορφανές» επιτροπές από την τελευταία σύνθεση της Ολομέλειας θα καταλήξουν Στο ΕΛΑΜ.

«Δεν πανηγυρίζουμε, Δεν θεωρούμε ότι αυτό σημαίνει κάτι. Σηκώνουμε μανίκια και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτό το βάρος», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι τα ονόματα αυτών που θα αναλάβουν τις επιτροπές θα γίνουν γνωστά «το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι να είναι επίσημο και από το κόμμα».

«Είμαστε έτοιμοι και να κριθούμε και να δώσουμε όσες μάχες χρειαστεί», κατέληξε.

Τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι με βάση την απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, την Πέμπτη, επιτροπές δικαιούνται μόνο τα κόμματα, τα οποία έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, άνω των επτά βουλευτών.

Ανέφερε ότι υπήρξε εισήγηση ούτως ώστε να συμπληρωθούν οι διάφορες προεδρίες με βάση το τι κατείχε το κάθε κόμμα στην προηγούμενη θητεία της Βουλής.

Όσον αφορά τις αδιάθετες πλέον Προεδρίες, τις οποίες κατείχαν βουλευτές κομμάτων που δεν εισήλθαν στη Βουλή, ο κ. Λεωνίδου είπε ότι «έχουμε πει να διατεθούν και να δοθούν στο ΕΛΑΜ» και «σε αυτή την πρόταση καταλήξαμε παρόλο που και χθες και σήμερα, έγιναν τεράστιες προσπάθειες πλήρους συνεννόησης».

«Το εκλογικό αποτέλεσμα μας έδωσε και ένα μήνυμα ότι σε αυτές τις εκλογές δεν έχει πάρει κανένας απόλυτη πλειοψηφία για να κάνει ότι θέλει, αλλά μας έδωσε εντολή να έχουμε συνεργασία, συνεννόηση και να λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «με βάση αυτές τις αρχές. ήταν και η τοποθέτηση του ΔΗΚΟ».

Ο κ. Λεωνίδου είπε ότι με «με βάση αυτά πήραμε τις τρεις προεδρίες, τις οποίες επιδιώκαμε και κατείχαμε στην περασμένη Βουλή» και πρόσθεσε πως το αποτέλεσμα για το ΔΗΚΟ είναι θετικό και «είμαστε ικανοποιημένοι γιατί ως ιστορικό κόμμα δικαιούμαστε να αναγνωρίζεται και η προσφορά μας και η συμμετοχή μας ευρύτερα στο πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Λεωνίδου ευχαρίστησε τους συναδέλφους του βουλευτές, «γιατί ανεξάρτητα από τη διαφορετική άποψη υπήρξε συνεργασία και συνεννόηση και στο τέλος άλλοι κάνανε ένα βήμα πίσω, άλλοι κάνανε δύο βήματα και καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε».

«Τον κόσμο αυτό που τον ενδιαφέρει σήμερα δεν είναι ποιοι θα αναλάβουν και ποιες προεδρίες, αλλά το τι έργο θα παράξουμε, τι έργο θα δώσουμε προς την κοινωνία που αναμένει να δει με τη νέα Βουλή νέες νομοθεσίες, νέα έργα, νέα πράγματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος προς όφελος της κοινωνίας».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η Επιτροπή Άμυνας πήγε στο ΕΛΑΜ και το κατά πόσον ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ θα έπρεπε να σκεφτούν καλύτερα το θέμα σε σχέση με το Κυπριακό και τα μηνύματα που περνούν στα κατεχόμενα και κατά πόσον θα κάνουν δεύτερες σκέψεις στην Ολομέλεια, ο κ. Λεωνίδου είπε ότι έχει ακούσει «με ιδιαίτερη προσοχή τα επιχειρήματα και τις ενστάσεις των συναδέλφων σχετικά με αυτό το θέμα».

«Κατανοώ πλήρως αυτό που λέγεται, αλλά από τη στιγμή που δεχθήκαμε μία αρχή θα πρέπει να τη σεβαστούμε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «το γεγονός ότι έχουμε αλλάξει τον κανονισμό ο κάθε πρόεδρος της Επιτροπής δεν είναι απόλυτος άρχοντας της Επιτροπής πλέον».

Σύμφωνα με τον κ. Λεωνίδου, «τα θέματα που θα συζητούνται πλέον θα είναι με τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής» και «μπορούμε να καθησυχάσουμε και την κοινή γνώμη και όλους ότι δεν θα κάνει ό,τι θέλει ένας Πρόεδρος πλέον σε καμία επιτροπή».

«Θα παρακολουθούμε, θα βλέπουμε και αν διαπιστώσουμε πράγματα και καταστάσεις οι οποίες αντίκεινται προς το εθνικό δημόσιο συμφέρον, εδώ θα είμαστε» καθώς η Επιτροπή Επιλογής θα υπάρχει για 5 χρόνια», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν αποφάσισαν να αυξήσουν σε 12, από 11, τα μέλη των Επιτροπών, ο κ. Λεωνίδου είπε ότι «επειδή υπήρξε στο παρελθόν μία παρέκκλιση λόγω του γεγονότος ότι υπήρχαν συνάδελφοι βουλευτές που μετείχαν σε περισσότερες από τέσσερις επιτροπές, δόθηκε η δυνατότητα, από τη μια, να μπορούν και τα μικρά κόμματα να συμμετέχουν σε όλες ή σε εκείνες που ενδιαφέρονται».

Είπε ακόμη ότι επειδή δεν αλλάζει και κάτι όσον αφορά με την πλειοψηφία είτε 11 είτε 12 βουλευτές καθώς την νικώσα ψήφο την έχει ο Πρόεδρος και δεν αλλάζουν ισορροπίες.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ