Πυρά ΔΗΣΥ κατά ΑΚΕΛ με φόντο τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών: «Ήθελε να επιβάλει την άποψή του σε όλους»

Επίθεση κατά του ΑΚΕΛ εξαπολύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός με αφορμή τη διαδικασία κατανομής των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της Αριστεράς αποτέλεσε τη «μοναδική παραφωνία» στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε στη Βουλή.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ «ήθελε να επιβάλει την άποψή του σε όλους», ενώ το κατηγορεί ότι προχώρησε σε «ένα νέο παραλήρημα, παραπληροφορώντας την κοινωνία, στοχοποιώντας προσωπικά την Πρόεδρο της Βουλής και διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα».

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σημειώνει ότι προσήλθε στην Επιτροπή Επιλογής «με πνεύμα συναίνεσης», τονίζοντας πως προτεραιότητά του ήταν η άμεση έναρξη των εργασιών της Βουλής. Όπως αναφέρει, εξέφρασε τη θέση ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο Σύνταγμα, στον Κανονισμό της Βουλής και στη λαϊκή ετυμηγορία, ενώ υποστηρίζει ότι δεν επέμεινε στη διεκδίκηση επιπρόσθετης προεδρίας προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

«Σε ένα συμβιβασμό ουδείς μπορεί να θέλει να γίνει αποκλειστικά και μόνο το δικό του. Ουδείς πέτυχε όσα ήθελε εξαρχής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι επέλεξε «ξανά την τοξικότητα, την έντονη αντιπαράθεση και τη συνωμοσιολογία», καλώντας το να επικεντρωθεί στο κοινοβουλευτικό έργο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

«Ας κατανοήσει επιτέλους το ΑΚΕΛ ότι οι εκλογές τελείωσαν και οι πολίτες αναμένουν από εμάς να επικεντρωθούμε στο κοινοβουλευτικό μας έργο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης δήλωσε πως το ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συναινετικής λύσης για την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών δεν συνέβη λόγω του ΑΚΕΛ, αλλά επειδή «βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που είχε διαμορφωθεί εκ των προτέρων και του οποίου ηγείτο η Πρόεδρος της Βουλής».

Ο κ. Λουκαΐδης χαρακτήρισε την εξέλιξη «λυπηρή, τραγική, αν όχι τραγελαφική», προσθέτοντας ότι «είδαμε τη συνέχεια αυτού που βιώσαμε με την προεδρία της βουλής».

Αναφερόμενος στην Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι «Η κα. Δημήτριου να είναι έτοιμη να τα δώσει όλα, όχι απλά στο ΔΗΚΟ, αλλά και στο ΕΛΑΜ, στη βάση των ίδιων σκοπιμοτήτων και με τον ίδιο τρόπο που είδαμε να εξελίσσεται αυτό το θέατρο του παραλόγου».

Υποστήριξε ακόμη ότι η Επιτροπή Άμυνας παραχωρήθηκε στο ΕΛΑΜ, όπως το κόμμα διεκδικούσε, προσθέτοντας ότι κάθε βέτο που έθετε γινόταν αποδεκτό από την Πρόεδρο της Βουλής.

«Είναι πιθανό να δούμε τον Χρίστο Χρίστου Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας. Σκεφτείτε το λίγο. Κι ας σκεφτούμε όλοι μαζί τη ζημιά για την Κύπρο και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης που θα τύχει από την τουρκική πλευρά μια τέτοια προεδρία», κατέληξε.