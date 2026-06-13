ΑΚΕΛ: Κατηγορεί ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για «παζάρια» στις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Πυρά κατά ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ εξαπολύει το ΑΚΕΛ με αφορμή την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, κάνοντας λόγο για πολιτικά παζάρια, μικροκομματικές σκοπιμότητες και κανονικοποίηση της ακροδεξιάς.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι οι συνεννοήσεις μεταξύ των τριών κομμάτων για τις προεδρίες των επιτροπών έρχονται να προστεθούν στα όσα προηγήθηκαν κατά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Παράλληλα, αναφέρει ότι επανέλαβε την έκκλησή του προς τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου να ακολουθήσουν την πρακτική που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα εθνικά κοινοβούλια, απομονώνοντας πολιτικά την ακροδεξιά.

Το ΑΚΕΛ καταγγέλλει ότι η Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την οποία θεωρεί ότι αναλογούσε στο κόμμα, παραχωρήθηκε στο ΕΛΑΜ, ενώ αναφέρει ότι στο ίδιο κόμμα δόθηκε και η Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ δεν απομονώνουν το ΕΛΑΜ επειδή το χρειάζονται για τους πολιτικούς τους σχεδιασμούς και για τη διαμόρφωση συσχετισμών στη Βουλή, ενώ ισχυρίζεται ότι το ΕΛΑΜ λειτουργεί ως πολιτικό στήριγμά τους.

Καταληκτικά, το ΑΚΕΛ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιτίθεται στην, όπως τη χαρακτηρίζει, κανονικοποίηση της ακροδεξιάς και στα μικροπολιτικά παζάρια, υποστηρίζοντας ότι πολιτεύεται με διαφάνεια και στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το τρίγωνο ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ κόβει και ράβει στις πλάτες των δημοκρατικών θεσμών και του τόπου

Tα αλισβερίσια ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ για τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ήρθαν να προστεθούν σε όσα εκτυλίχθηκαν για την Προεδρία της Βουλής. Παζάρια, μικροκομματικές ατζέντες και κανονικοποίηση της ακροδεξιάς πάνω στις πλάτες των δημοκρατικών θεσμών και του κοινοβουλευτισμού, μα προπαντός πάνω στις πλάτες του τόπου.

Το ΑΚΕΛ επανέλαβε την έκκληση του προς όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου να εφαρμόσουν την πρακτική που ακολουθείται στο Ευρωκοινοβούλιο και σε άλλα εθνικά κοινοβούλια απέναντι στην ακροδεξιά: να την απομονώσουν και να απορρίψουν από θέση αρχής κάθε συνδιαλλαγή μαζί της. Εντούτοις, όχι μόνο δεν έγινε αυτό αλλά το τρίγωνο ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ έκοψε κι έραψε, αφαιρώντας την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος που αναλογούσε στο ΑΚΕΛ και παραδίδοντάς την στο ΕΛΑΜ, ένα κόμμα που, εκτός των άλλων, αρνείται την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης. Παρέδωσαν επίσης και την Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας στην ηγεσία του ΕΛΑΜ, της οποίας, ως γνωστό, η μόνη σχέση με την άμυνα είναι ρητορική, δηλαδή η εθνικιστική ψηφοθηρική εκμετάλλευση. Είναι φανερό ότι ο Συναγερμός και το ΔΗΚΟ αρνούνται να απομονώσουν το ακροδεξιό μόρφωμα επειδή το χρειάζονται για τους σχεδιασμούς τους για το 2028 αλλά και για να επιβάλλουν τις πολιτικές τους μέσα στη Βουλή. Αντίστοιχα βέβαια, το ΕΛΑΜ επιτελεί πρόθυμα το ρόλο του ως δεκανίκι της Πινδάρου και του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ διατηρεί πάντα ανοιχτό τον δίαυλο της πίσω πόρτας του Προεδρικού.

Το ΑΚΕΛ στέκεται απέναντι στην συνεχιζόμενη κανονικοποίηση της ακροδεξιάς από πλευράς ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ και απέναντι από αυτά τα μικροπολιτικά παζάρια. Το ΑΚΕΛ πορεύεται και πολιτεύεται με ανοικτά χαρτιά και καθαρά χέρια, στον δρόμο της δημοκρατίας, στην υπηρεσία της κοινωνίας.