Αυτοί είναι οι νέοι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών – Τα ονόματα των Βουλευτών και το μοίρασμα των 16 προεδριών

Συνέρχεται την προσεχή Τετάρτη, στις 09:30 το πρωί, η Ολομέλεια της Βουλής για να εγκρίνει τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και για να εκλέξει τα μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας των Μελών της Βουλής.

Νωρίτερα στις 08:30 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Επιλογής για να επικυρώσει τις προεδρίες των Επιτροπών που θα πάρουν τα κόμματα και τα ονόματα των Βουλευτών που θα αναλάβουν τις προεδρίες, καθώς και τη σύνθεση των μελών των Επιτροπών.

Οι Επιτροπές διατηρούνται στις 16, με συμμετοχή στο σύνολο 12 Βουλευτών. 'Όπως αποφασίστηκε την περασμένη βδομάδα μετά την πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ λάβουν από πέντε προεδρίες και ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από τρεις.

Ο ΔΗΣΥ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών και το ΑΚΕΛ λαμβάνει τις προεδρίες των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών και το ΔΗΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου.

Τα κόμματα βρίσκονται σε διεργασίες για τα ονόματα των Βουλευτών που θα αναλάβουν τις προεδρίες και ποιοι θα εκπροσωπούνται σε ποιες προεδρίες.

'Οπως όλα δείχνουν και με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο Γιώργος Κάρουλλας αναλαμβάνει την Επιτροπή Εξωτερικών, η Φωτεινή Τσιρίδου την Νομικών, η Σάβια Ορφανίδου την Υγείας και ο Νίκος Γεωργίου την Εμπορίου. Την Προεδρία της Θεσμών την οποία κατείχε ο νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου θα τη μοιραστούν ο Χαράλαμπος Πάζαρος και ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης.

Στο ΑΚΕΛ διατηρούν τις προεδρίες Εσωτερικών, Γεωργίας και Προσφύγων οι Άριστος Δαμιανού, Γιαννάκης Γαβριήλ και Νίκος Κέττηρος, αντίστοιχα. Φαίνεται ότι ο Γιώργος Κουκουμάς θα αναλάβει την Εργασίας και η Μαρίνα Νικολάου την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο ΕΛΑΜ η εκλογική λίστα δείχνει μέχρι στιγμής ότι στηνΕπιτροπή Άμυνας θα προεδρεύει ο Ευγένιος Χαμπουλάς, στη Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου και στην Περιβάλλοντος, την οποία διακαώς ήθελε το ΑΚΕΛ, ο Λίνος Παπαγιάννης.

Στο ΔΗΚΟ, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου παραμένει στην Προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, όπως και ο Ζαχαρίας Κουλίας στην Ελέγχου. Στην Επιτροπή Παιδείας θα προεδρεύει ο Χρύσανθος Σαββίδης.

Τα κύρια θέματα στην ατζέντα ως μέσα Ιουλίου

Σύμφωνα και με δηλώσεις από τα κόμματα όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν χαραχθεί ήδη οι προτεραιότητές τους για την κοινοβουλευτική περίοδο.

Η επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η στεγαστική κρίση, η στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δικαιοσύνη, καθώς και το μεταναστευτικό και τα ενεργειακά ζητήματα, αναδεικνύονται ως τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη Βουλή μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις των διαφόρων επιτροπών.

Η Βουλή θα πραγματοποιήσει όπως κάθε χρόνο την ειδική, επετειακή συνεδρίαση της Ολομέλειας για καταδίκη του προδοτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και της τουρκικής εισβολής του 1974.

Στην επετειακή συνεδρίαση θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ