Χάρης Παπαγεωργίου για δημοσκόπηση της Noverna: «Ικανοποίηση για το εκλογικό αποτέλεσμα – Δυσπιστία για την αποτελεσματικότητα της νέας Βουλής»

Ικανοποιημένοι από τη σύνθεση της νέας Βουλής εμφανίζονται οι πολίτες, χωρίς ωστόσο να εκφράζουν την ίδια αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητά της, σύμφωνα με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Noverna για λογαριασμό του «Π» που σχολίασε στο ραδιόφωνο του «Π» ο διευθυντής της εταιρείας, Χάρης Παπαγεωργίου.

Όπως ανέφερε, το 53% των πολιτών δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να αξιολογήσουν τη δυνατότητα της Βουλής να παράξει ουσιαστικό έργο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, περισσότεροι πολίτες διαφωνούν παρά συμφωνούν με την άποψη ότι η νέα Βουλή θα είναι αποτελεσματική, ενώ οι απόψεις εμφανίζονται μοιρασμένες ως προς το κατά πόσο θα μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο ή να επιδείξει κοινωνική ευαισθησία.

Αντίθετα, οι πολίτες αναγνωρίζουν ως θετικό στοιχείο την αυξημένη εκπροσώπηση νέων ανθρώπων, ενώ εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι η Βουλή θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά τον ιδεολογικό προσανατολισμό του νέου Κοινοβουλίου. Το 56% θεωρεί ότι η νέα Βουλή είναι περισσότερο συντηρητική, έναντι μόλις 30% που τη χαρακτηρίζει περισσότερο προοδευτική. Όπως σημείωσε ο διευθυντής της Noverna, η αντίληψη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ, του ΑΛΜΑ και ακόμη και του ΔΗΚΟ.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι οι πολίτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά όχι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της Βουλής, ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε ότι πρόκειται κυρίως για έκφραση ικανοποίησης των ψηφοφόρων από την εκλογική επίδοση των κομμάτων που στήριξαν πχ ψηφοφόροι ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ και όχι απαραίτητα για εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του θεσμού.

Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς αρχηγούς, η έρευνα καταγράφει την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ως την πολιτική αρχηγό που κέρδισε περισσότερο στο επίπεδο της επικοινωνίας. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου, η επικοινωνιακή επιτυχία δεν μεταφράζεται αυτομάτως και σε ενίσχυση της αξιοπιστίας.

Αντίθετα, ο μόνος πολιτικός αρχηγός που παρουσιάζει καθαρά θετικό ισοζύγιο στην αξιοπιστία είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Για τους υπόλοιπους αρχηγούς, μεταξύ των οποίων ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Χρίστου και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, οι αρνητικές αξιολογήσεις υπερβαίνουν τις θετικές.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο διευθυντής της Noverna σημείωσε ότι το 45% των ερωτηθέντων θεωρεί πως παρείχε στήριξη σε κάποιο κόμμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ενώ το 37% πιστεύει ότι τήρησε ουδέτερη στάση. Παράλληλα, το 50% εκτιμά ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι γενικά ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, έναντι 30% που θεωρεί το αντίθετο.

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν των εκλογών, ο κ. Παπαγεωργίου απέρριψε την άποψη ότι απέτυχαν να αποτυπώσουν το αποτέλεσμα. Όπως είπε, οι δημοσκοπήσεις κατέγραψαν τις τάσεις της περιόδου, υπενθυμίζοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων λαμβάνει την τελική του απόφαση τις τελευταίες ημέρες πριν από την κάλπη. Τέλος, σημείωσε ότι τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα εξακολουθούν να διαθέτουν τις οργανωτικές και πολιτικές προσβάσεις που τους επιτρέπουν να διατηρούν δυναμική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί έχουν παγιωθεί οριστικά για το μέλλον.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Χάρη Παπαγεωργίου στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται καθημερινά από το ραδιόφωνο του Πολίτη: