Αλέξης Τσίπρας: «Αναγκαίος ο συντονισμός Ελλάδας-Κύπρου» – Τι απάντησε για τις αναφορές Κυπριανού για Αναστασιάδη και χρυσά διαβατήρια

Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος, δήλωσε την Τρίτη ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Εξέφρασε ακόμη τη θέση ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες «για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπριών».

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης μετά την περίπου 50λεπτη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο κ. Τσίπρας δήλωσε «πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι στην Κύπρο». Σημείωσε ότι είναι το πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), με αφορμή την τρίτη διεθνή διάσκεψη του ΙνΑΤ (Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα), που διοργανώνεται την Τετάρτη στη Λευκωσία, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συζήτησαν τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις, το Κυπριακό, αλλά και θυμήθηκαν «τη στενή συνεργασία που είχαμε από όταν ο ίδιος ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αργότερα Υπουργός Εξωτερικών, όταν οι δύο Κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ήμασταν σε πολύ στενό συντονισμό και σε συνεργασία, καταβάλλοντας προσπάθειες τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο όμως και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου, αλλά και για να κερδίσουμε, όπως το πετύχαμε τελικά, ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου».

«Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη, προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν το διεθνές δίκαιο», είπε ο κ. Τσίπρας. Η Ελλάδα και η Κύπρος, πρόσθεσε, «είναι δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας και οφείλουν πάντοτε να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο». Άλλωστε, είπε, «το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίσει τα ζωτικά μας συμφέροντα και μόνον αυτό».

«Και θα πρέπει, θα προσθέσω, και να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και να αντιτάσσονται και σε κάθε λογική που θέλει την επιβολή του δικαίου του ισχυρού», πρόσθεσε.

Ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε «να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή». «Εύχομαι και ελπίζω η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενεύη να είναι διαρκής και οριστική, διότι αυτός ο παράνομος και παράλογος και αχρείαστος πόλεμος πρέπει να σταματήσει», είπε.

Σημείωσε ότι συζήτησαν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και για το Κυπριακό και τις τελευταίες εξελίξεις «και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν με βάση το πλαίσιο «Γκουτέρες» για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπριών».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν επιβεβαιώνει αναφορά του τέως Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, πως ο ίδιος τον είχε ενημερώσει κάποια στιγμή πως ο Νίκος Αναστασιάδης του είχε πει πως μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος των διαβατηρίων είχε βγάλει χρήματα, ο κ. Τσίπρας ανέφερε, «εγώ έχω έρθει εδώ για να συζητήσουμε για την πολιτική. Η παραπολιτική είναι μια άλλη συζήτηση η οποία δεν με αφορά».

ΚΥΠΕ