Μοιράστηκαν οι θέσεις στις επιτροπές της Βουλής: Ο χάρτης ανά κόμμα και βουλευτή

Τη νέα σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής, με τους βουλευτές να κατανέμονται στις 16 μόνιμες επιτροπές, καθώς και στις ειδικές και κανονιστικές επιτροπές του Σώματος. Η κατανομή αποτυπώνει τις νέες κοινοβουλευτικές ισορροπίες της ΙΓ΄ Βουλευτικής Περιόδου, με κάθε κόμμα να τοποθετεί τους βουλευτές του σε επιτροπές που καλύπτουν κρίσιμους τομείς – από την οικονομία, τα θεσμικά και την άμυνα, μέχρι την παιδεία, την υγεία, την ενέργεια και το περιβάλλον.

ΔΗ.ΣΥ.

Αννίτα Δημητρίου – συμμετέχει ex officio, ως πρόεδρος της Βουλής, στην Επιτροπή Επιλογής, στην Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, στην Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής, στην Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

– συμμετέχει ex officio, ως πρόεδρος της Βουλής, στην Επιτροπή Επιλογής, στην Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, στην Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής, στην Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής και στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δημήτρης Δημητρίου – Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εργασίας, Θεσμών – στην οποία προεδρεύει –, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως τακτικό μέλος, Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού.

– Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Εργασίας, Θεσμών – στην οποία προεδρεύει –, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως τακτικό μέλος, Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού. Γιώργος Κάρουλλας – Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – στην οποία προεδρεύει –, Άμυνας και Προσφύγων.

– Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – στην οποία προεδρεύει –, Άμυνας και Προσφύγων. Σάβια Ορφανίδου – Επιτροπή Επιλογής, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας – στην οποία προεδρεύει.

– Επιτροπή Επιλογής, Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας – στην οποία προεδρεύει. Χαράλαμπος Πετρίδης – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Οικονομικών και Άμυνας.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Οικονομικών και Άμυνας. Φωτεινή Τσιρίδου – Οικονομικών, Ενέργειας, Νομικών – στην οποία προεδρεύει – και Δεοντολογίας.

– Οικονομικών, Ενέργειας, Νομικών – στην οποία προεδρεύει – και Δεοντολογίας. Νικολέττα Κωνσταντίνου – Εσωτερικών, Παιδείας και Θεσμών.

– Εσωτερικών, Παιδείας και Θεσμών. Ανδρέας Κωνσταντίνου – Εσωτερικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος.

– Εσωτερικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος. Γιώργος Λυσανδρίδης – Εσωτερικών, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Εσωτερικών, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μιχάλης Φελλάς – Άμυνας, Νομικών και Θεσμών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος.

– Άμυνας, Νομικών και Θεσμών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Πρόδρομος Αλαμπρίτης – Παιδείας, Μεταφορών και Γεωργίας.

– Παιδείας, Μεταφορών και Γεωργίας. Μιχάλης Κουνούνης – Παιδείας, Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Παιδείας, Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χαράλαμπος Πάζαρος – Μεταφορών, Γεωργίας και Υγείας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος.

– Μεταφορών, Γεωργίας και Υγείας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Γιώργος Καραϊσκάκης – Μεταφορών, Γεωργίας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

– Μεταφορών, Γεωργίας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Νίκος Γεωργίου – Ενέργειας – στην οποία προεδρεύει –, Νομικών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Δεοντολογίας.

– Ενέργειας – στην οποία προεδρεύει –, Νομικών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Δεοντολογίας. Γιώργος Παμπορίδης – Ενέργειας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Υγείας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

– Ενέργειας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Υγείας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Δήμος Γεωργιάδης – Προσφύγων, Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Α.Κ.Ε.Λ. – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία

Στέφανος Στεφάνου – Επιτροπή Επιλογής.

– Επιτροπή Επιλογής. Γιώργος Λουκαΐδης – Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως τακτικό μέλος, Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού.

– Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως τακτικό μέλος, Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού. Άριστος Δαμιανού – Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών – στην οποία προεδρεύει.

– Επιτροπή Επιλογής, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών – στην οποία προεδρεύει. Μαρίνα Νικολάου – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υγείας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Περιβάλλοντος.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υγείας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Περιβάλλοντος. Γιώργος Κουκουμάς – Οικονομικών, Εργασίας – στην οποία προεδρεύει – και Νομικών.

– Οικονομικών, Εργασίας – στην οποία προεδρεύει – και Νομικών. Αντρέας Πασιουρτίδης – Οικονομικών, Άμυνας, Ενέργειας, Νομικών και Δεοντολογίας.

– Οικονομικών, Άμυνας, Ενέργειας, Νομικών και Δεοντολογίας. Βαλεντίνος Φακοντής – Εσωτερικών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Άμυνας, Μεταφορών και Γεωργίας.

– Εσωτερικών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, Άμυνας, Μεταφορών και Γεωργίας. Εφραίμ Χρίστου – Εσωτερικών, Παιδείας, Μεταφορών και Γεωργίας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος.

– Εσωτερικών, Παιδείας, Μεταφορών και Γεωργίας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Πανίκος Ξιούρουππας – Άμυνας, Εργασίας, Υγείας και Θεσμών.

– Άμυνας, Εργασίας, Υγείας και Θεσμών. Χρίστος Χριστοφίδης – Παιδείας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Προσφύγων – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος – και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία προεδρεύει.

– Παιδείας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Προσφύγων – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος – και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία προεδρεύει. Αναστασία Χάσικου – Παιδείας, Προσφύγων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου είναι αναπληρώτρια πρόεδρος, και Θεσμών.

– Παιδείας, Προσφύγων, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου είναι αναπληρώτρια πρόεδρος, και Θεσμών. Γιαννάκης Γαβριήλ – Μεταφορών, Ενέργειας και Γεωργίας – στην οποία προεδρεύει.

– Μεταφορών, Ενέργειας και Γεωργίας – στην οποία προεδρεύει. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου – Ενέργειας, Υγείας και Θεσμών.

– Ενέργειας, Υγείας και Θεσμών. Αργεντούλα Ιωάννου – Εργασίας, όπου είναι αναπληρώτρια πρόεδρος, Νομικών, Περιβάλλοντος, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δεοντολογίας.

– Εργασίας, όπου είναι αναπληρώτρια πρόεδρος, Νομικών, Περιβάλλοντος, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δεοντολογίας. Νίκος Κέττηρος – Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, Προσφύγων, στην οποία προεδρεύει, και Περιβάλλοντος.

Ε.ΛΑ.Μ.

Λίνος Παπαγιάννης – Επιτροπή Επιλογής, Ενέργειας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος – στην οποία προεδρεύει –, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως αναπληρωματικό μέλος, Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού.

Χρίστος Χρίστου – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Άμυνας, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Μάριος Πελεκάνος – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών, Εργασίας και Θεσμών.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών, Εργασίας και Θεσμών. Ευγένιος Χαμπουλάς – Εσωτερικών, Άμυνας – στην οποία προεδρεύει –, Ενέργειας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

– Εσωτερικών, Άμυνας – στην οποία προεδρεύει –, Ενέργειας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους – Εσωτερικών, Οικονομικών, Μεταφορών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, και Υγείας.

– Εσωτερικών, Οικονομικών, Μεταφορών, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος, και Υγείας. Σωτήρης Ιωάννου – Παιδείας, Μεταφορών – στην οποία προεδρεύει –, Γεωργίας, Νομικών και Δεοντολογίας.

– Παιδείας, Μεταφορών – στην οποία προεδρεύει –, Γεωργίας, Νομικών και Δεοντολογίας. Πόλυς Ανωγυριάτης – Παιδείας, Υγείας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Παιδείας, Υγείας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου – Εργασίας, Νομικών, Προσφύγων και Περιβάλλοντος, όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος.

ΔΗ.ΚΟ.

Πανίκος Λεωνίδου – Επιτροπή Επιλογής, Εσωτερικών, Παιδείας – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος –, Νομικών, Υγείας, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως αναπληρωματικό μέλος, Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού και Δεοντολογίας.

– Επιτροπή Επιλογής, Εσωτερικών, Παιδείας – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος –, Νομικών, Υγείας, Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες ως αναπληρωματικό μέλος, Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού και Δεοντολογίας. Χριστιάνα Ερωτοκρίτου – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών – στην οποία προεδρεύει –, Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών – στην οποία προεδρεύει –, Νομικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Χρύσης Παντελίδης – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος –, Άμυνας και Ενέργειας.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος –, Άμυνας και Ενέργειας. Ζαχαρίας Κουλίας – Άμυνας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών – στην οποία προεδρεύει –, Προσφύγων και Θεσμών.

– Άμυνας, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών – στην οποία προεδρεύει –, Προσφύγων και Θεσμών. Χρύσανθος Σαββίδης – Παιδείας – στην οποία προεδρεύει –, Μεταφορών, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος – και Περιβάλλοντος.

– Παιδείας – στην οποία προεδρεύει –, Μεταφορών, Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών – όπου είναι αναπληρωτής πρόεδρος – και Περιβάλλοντος. Αδάμος Ασπρής – Μεταφορών, Ενέργειας, Εργασίας και Προσφύγων.

– Μεταφορών, Ενέργειας, Εργασίας και Προσφύγων. Νικόλας Παπαδόπουλος – Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Θεσμών.

– Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Θεσμών. Αντρέας Αποστόλου – Εσωτερικών, Εργασίας, Υγείας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΑΛΜΑ – Πολίτες για την Κύπρο

Ειρήνη Χαραλαμπίδου – Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μεταφορών, Ενέργειας, Θεσμών και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού.

– Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μεταφορών, Ενέργειας, Θεσμών και Ad Hoc Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού. Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Οικονομικών, Άμυνας, Παιδείας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

– Οικονομικών, Άμυνας, Παιδείας και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Μιχάλης Παρασκευά – Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Νομικών.

– Εσωτερικών, Γεωργίας, Εργασίας και Νομικών. Λίτσα Δρουσιώτη – Υγείας, Προσφύγων, Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου