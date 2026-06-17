Με τον Γεραπετρίτη συναντήθηκε στην Αθήνα η Ολγκίν

Συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχέλα Ολγκίν, είχε την Τετάρτη στην Αθήνα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Γεραπετρίτης και Ολγκίν συζήτησαν για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Αθήνας για την ανάγκη άμεσης επανέναρξης του διαλόγου και επίλυση του Κυπριακού στη βάση της διζωνική δικοινοτικής ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ